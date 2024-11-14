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Posted 14 ноября, 08:50

Published 14 ноября, 08:50

Modified 14 ноября, 08:50

Updated 14 ноября, 08:50

Ставропольская делегация во главе с губернатором края посетила Республику Беларусь

Ставропольская делегация во главе с губернатором края посетила Республику Беларусь

14 ноября 2024, 08:50
Фото: Валерия Алтухова..
Делегация из Ставрополья во главе с главой края Владимиром Владимировым прибыла с деловым визитом в Республику Беларусь. В составе делегации — представители краевых властей и главы региональных министерств.

Гости республики посетили ведущие машиностроительные предприятия Беларуси, пишут newizv.ru.

Республика Беларусь входит в перечень главных партнеров Ставропольского края в ряде сфер экономики. Президент России и глава правительства поставили задачу по развитию экономического сотрудничества между двумя странами, для решения которой Ставрополье планирует развивать партнерские отношения с республикой.

Согласно данным, предоставленным Владимиром Владимировым, аналогичные соглашению о сотрудничестве с Белоруссией документы были подписаны и с несколькими регионами страны.

Между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти товарооборот. Краевые власти заявляют о намерении развивать и углублять торговые взаимоотношения.

В частности, главой Ставрополья было подписано соглашение об организации предприятия по сборке сельхозтехники на территории края.

Согласно заявлению губернатора Ставропольского края, местный АПК является высокомеханизированным, при этом аграрии задействуют в работе значительную часть сельскохозяйственной техники производства Беларуси. Открытие на Ставрополье предприятия по производству техники для агропромкомплекса и расширение экономического сотрудничества с Беларусью будет способствовать закрытию потребностей АПК края.

По словам губернатора Ставрополья, на данный момент более 56% используемых в ставропольском агропромкомплексе тракторов и 10% комбайнов изготовлены на белорусских предприятиях.

За пятилетку товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией увеличился более чем в полтора раза, составив 113 миллионов долларов США только в первом полугодии 2024 года (в 2019 году он достигал 132 миллионов долларов США). Это произошло, в частности, благодаря реализации ряда краевых госпрограмм и региональных проектов.

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