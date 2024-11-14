Ставропольская делегация во главе с губернатором края посетила Республику Беларусь

За пятилетку товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией увеличился более чем в полтора раза, составив 113 миллионов долларов США только в первом полугодии 2024 года (в 2019 году он достигал 132 миллионов долларов США). Это произошло, в частности, благодаря реализации ряда краевых госпрограмм и региональных проектов.