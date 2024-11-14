Ставропольская делегация во главе с губернатором края посетила Республику Беларусь

Posted 14 ноября, 08:50
Published 14 ноября, 08:50
Modified 14 ноября, 08:50
Updated 14 ноября, 08:50
Гости республики посетили ведущие машиностроительные предприятия Беларуси, пишут newizv.ru.
Республика Беларусь входит в перечень главных партнеров Ставропольского края в ряде сфер экономики. Президент России и глава правительства поставили задачу по развитию экономического сотрудничества между двумя странами, для решения которой Ставрополье планирует развивать партнерские отношения с республикой.
Согласно данным, предоставленным Владимиром Владимировым, аналогичные соглашению о сотрудничестве с Белоруссией документы были подписаны и с несколькими регионами страны.
Между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти товарооборот. Краевые власти заявляют о намерении развивать и углублять торговые взаимоотношения.
В частности, главой Ставрополья было подписано соглашение об организации предприятия по сборке сельхозтехники на территории края.
Согласно заявлению губернатора Ставропольского края, местный АПК является высокомеханизированным, при этом аграрии задействуют в работе значительную часть сельскохозяйственной техники производства Беларуси. Открытие на Ставрополье предприятия по производству техники для агропромкомплекса и расширение экономического сотрудничества с Беларусью будет способствовать закрытию потребностей АПК края.
По словам губернатора Ставрополья, на данный момент более 56% используемых в ставропольском агропромкомплексе тракторов и 10% комбайнов изготовлены на белорусских предприятиях.
За пятилетку товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией увеличился более чем в полтора раза, составив 113 миллионов долларов США только в первом полугодии 2024 года (в 2019 году он достигал 132 миллионов долларов США). Это произошло, в частности, благодаря реализации ряда краевых госпрограмм и региональных проектов.