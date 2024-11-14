Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

Posted 14 ноября, 10:07
Published 14 ноября, 10:07
Modified 14 ноября, 10:09
Updated 14 ноября, 10:09
Об этом Миняйло заявил на форуме «Города России», пишет Ура.ру. Священник утверждает, что когда женщина приходит в женскую консультацию вставать на учет, то ей должны платить два МРОТ — на нее и на ребенка, а вот маткапитал не нужен. Также Меняйло заявляет, что государство должна выделить «зарплату» матери на ребенка до 18 лет, а за каждого нового прибавлять еще МРОТ.
Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род, — выступил Миняйло.
Однако в ответ на это спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что благодаря программам различных уровней в России за последние семь лет количество многодетных семей сильно возросло.
Но Миняйло ответил, что нельзя семье платить 200 тысяч рублей вместо предоставления участка. Он назвал это взяткой.
Ранее в Екатеринбурге предложили гасить многодетным семьям ипотеку.