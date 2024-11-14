Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

Об этом Миняйло заявил на форуме «Города России», пишет Ура.ру. Священник утверждает, что когда женщина приходит в женскую консультацию вставать на учет, то ей должны платить два МРОТ — на нее и на ребенка, а вот маткапитал не нужен. Также Меняйло заявляет, что государство должна выделить «зарплату» матери на ребенка до 18 лет, а за каждого нового прибавлять еще МРОТ.