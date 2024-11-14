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Posted 14 ноября, 10:07

Published 14 ноября, 10:07

Modified 14 ноября, 10:09

Updated 14 ноября, 10:09

Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

14 ноября 2024, 10:07
Фото: 1MI.
Священник из Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал. Он считает, что эти средства являются помощью для девелоперов и строителей. Вместо этого он предложил платить женщинам МРОТ за каждого из детей.

Об этом Миняйло заявил на форуме «Города России», пишет Ура.ру. Священник утверждает, что когда женщина приходит в женскую консультацию вставать на учет, то ей должны платить два МРОТ — на нее и на ребенка, а вот маткапитал не нужен. Также Меняйло заявляет, что государство должна выделить «зарплату» матери на ребенка до 18 лет, а за каждого нового прибавлять еще МРОТ.

Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род, — выступил Миняйло.

Однако в ответ на это спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что благодаря программам различных уровней в России за последние семь лет количество многодетных семей сильно возросло.

Но Миняйло ответил, что нельзя семье платить 200 тысяч рублей вместо предоставления участка. Он назвал это взяткой.

Ранее в Екатеринбурге предложили гасить многодетным семьям ипотеку.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Священник#Рождение#Екатеринбург#Маткапитал
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