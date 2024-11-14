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Posted 14 ноября, 15:24

Published 14 ноября, 15:24

Modified 14 ноября, 15:26

Updated 14 ноября, 15:26

Трамваи встали в Екатеринбурге на ВИЗе

Трамваи встали в Екатеринбурге на ВИЗе

14 ноября 2024, 15:24
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге встало трамвайное движение в районе ВИЗа. Инцидент случился вечером 14 ноября 2024 года.

Пассажиры вынуждены выходить из трамваев и продолжать путь пешком или идти на автобусные остановки, из-за чего образовались толпы горожан, пишет Е1.

Сообщается, что аналогичная ситуация возникла в Верх-Исетском районе и на ЖБИ. При этом известно, что в районе ЖБИ неполадки уже исправлены. Причина поломки транспортов в настоящий момент неизвестна.

Напомним, трамвайное движение в Екатеринбурге также остановилось утром 13 ноября 2024 года на ЖБИ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Остановка#Пассажиры#Пробка#Трамваи#Екатеринбург#Трамвайное движение
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