Трамваи встали в Екатеринбурге на ВИЗе

Posted 14 ноября, 15:24
Published 14 ноября, 15:24
Modified 14 ноября, 15:26
Updated 14 ноября, 15:26
Пассажиры вынуждены выходить из трамваев и продолжать путь пешком или идти на автобусные остановки, из-за чего образовались толпы горожан, пишет Е1.
Сообщается, что аналогичная ситуация возникла в Верх-Исетском районе и на ЖБИ. При этом известно, что в районе ЖБИ неполадки уже исправлены. Причина поломки транспортов в настоящий момент неизвестна.
Напомним, трамвайное движение в Екатеринбурге также остановилось утром 13 ноября 2024 года на ЖБИ.