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Posted 14 ноября, 11:07

Published 14 ноября, 11:07

Modified 14 ноября, 11:09

Updated 14 ноября, 11:09

Участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение

Участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение

14 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI.
Выплата участникам СВО, получившим ранения, была увеличена до 4 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Установить, что, в случае если увечье, полученное лицом, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех млн рублей с учетом единовременной выплаты, — сказано в документе.

Он вступит в силу с 14 ноября.

Ранее в Екатеринбурге женщина потребовала признать развод с супругом, погибшим на СВО, недействительным. Супруги развелись 9 лет назад. Однако сейчас бывшая жена мужчины утверждает, что не знала об этом.

#Ирина Кирилова#Общество#Ранение#Выплаты#Боец#СВО
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