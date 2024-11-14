Участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение

Posted 14 ноября, 11:07
Published 14 ноября, 11:07
Modified 14 ноября, 11:09
Updated 14 ноября, 11:09
Установить, что, в случае если увечье, полученное лицом, которому в соответствии с указом президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех млн рублей с учетом единовременной выплаты, — сказано в документе.
Он вступит в силу с 14 ноября.
Ранее в Екатеринбурге женщина потребовала признать развод с супругом, погибшим на СВО, недействительным. Супруги развелись 9 лет назад. Однако сейчас бывшая жена мужчины утверждает, что не знала об этом.