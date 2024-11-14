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Posted 14 ноября, 04:00

Published 14 ноября, 04:00

Modified 15 ноября, 10:00

Updated 15 ноября, 10:00

Ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье сердца

14 ноября 2024, 04:00
Не секрет, что рабочие будни нередко сопровождаются стрессом. Результаты исследования американских ученых показали, что такое состояние негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

В ходе испытания был проведен анализ более 3 500 испытуемых. Люди заполняли анкеты, в которых, в частности, указывали уровень так называемого «рабочего стресса». Здоровье их сердца оценивали по ряду факторов: наличию вредных привычек, физической активности, лишнего веса, повышенных давления и уровня сахара в крови, пишет ИА RuNews24.ru.

Выяснилось, что регулярные и действительно стрессовые ситуации на работе могли способствовать развитию патологий сердечно-сосудистой системы в 25% случаев. Примечательно, что для 27% участников эксперимента стресс на работе не оказал негативного воздействия на состояние сердца.

Результаты данного исследования ученые планируют направить, в частности, на разработку и внедрение эффективных стратегий по управлению стрессовым состоянием людей на рабочем месте.

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