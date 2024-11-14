Ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье сердца

Posted 14 ноября, 04:00
Published 14 ноября, 04:00
Modified 15 ноября, 10:00
Updated 15 ноября, 10:00
В ходе испытания был проведен анализ более 3 500 испытуемых. Люди заполняли анкеты, в которых, в частности, указывали уровень так называемого «рабочего стресса». Здоровье их сердца оценивали по ряду факторов: наличию вредных привычек, физической активности, лишнего веса, повышенных давления и уровня сахара в крови, пишет ИА RuNews24.ru.
Выяснилось, что регулярные и действительно стрессовые ситуации на работе могли способствовать развитию патологий сердечно-сосудистой системы в 25% случаев. Примечательно, что для 27% участников эксперимента стресс на работе не оказал негативного воздействия на состояние сердца.
Результаты данного исследования ученые планируют направить, в частности, на разработку и внедрение эффективных стратегий по управлению стрессовым состоянием людей на рабочем месте.