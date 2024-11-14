Ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье сердца

В ходе испытания был проведен анализ более 3 500 испытуемых. Люди заполняли анкеты, в которых, в частности, указывали уровень так называемого «рабочего стресса». Здоровье их сердца оценивали по ряду факторов: наличию вредных привычек, физической активности, лишнего веса, повышенных давления и уровня сахара в крови, пишет ИА RuNews24.ru.