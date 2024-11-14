Ученые заявили, что употребление молока может повысить риск инфаркта

Как говорится в материале, опубликованном в Daily Mirror, сахар и лактоза, которые содержатся в молоке, могут усилить воспалительный процесс в организме, что вредит клеткам сердечной мышцы. При этом в группе риска находятся женщины, поскольку у мужчин подобные сопутствующие факторы не наблюдаются.