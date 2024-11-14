Ученые заявили, что употребление молока может повысить риск инфаркта

Posted 14 ноября, 10:00
Published 14 ноября, 10:00
Modified 15 ноября, 10:03
Updated 15 ноября, 10:03
Ученые предупредили о скрытой угрозе, таящейся в молоке. Так, по данным шведских ученых этим продуктом не стоит увлекаться людям, имеющим проблемы с сердцем.
Как говорится в материале, опубликованном в Daily Mirror, сахар и лактоза, которые содержатся в молоке, могут усилить воспалительный процесс в организме, что вредит клеткам сердечной мышцы. При этом в группе риска находятся женщины, поскольку у мужчин подобные сопутствующие факторы не наблюдаются.
Поэтому ученые настаивают, если регулярно выпивать более 300 мл молока, риск инфаркта заметно возрастает, пишет ИА RuNews24.ru.
Если выпивать до 600 мл напитка, то вероятность развития инфаркта вырастет на 12%, а при употреблении 800 мл — на 21%.
Поэтому тем, кто не может обойтись без молока, ученые советуют делать выбор в пользу обезжиренного продукта. А лучше всего заменить молоко кефиром, йогуртом или сметаной. Это позволит избежать негативного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы.