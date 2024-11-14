Учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель»

Posted 14 ноября, 15:10
Published 14 ноября, 15:10
Modified 14 ноября, 15:12
Updated 14 ноября, 15:12
В финале конкурса участвовали шесть учителей, которых отобрали члены комиссии после испытания, проводившегося заочно, рассказали в пресс-службе администрации города.
Во время очного этапа конкурсанты рассказали о себе, провели «Свою игру», а также высказали мнения о том, каким должно быть взаимодействие учителей и родителей детей и о поиске решения конфликтов.
На втором месте оказался учитель истории Александр Лебедев из школы №58, а на третьем — учитель вышеупомянутых предметов Николай Чакин, работающий в школе №44. Их наградили дипломами и денежными призами.
Надеюсь, что данный конкурс станет для всех участников одной из ступеней в дальнейшей учительской карьере, — отметила глава Общероссийского профсоюза образования Людмила Кузнецова.
Напомним, школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе о родословных.