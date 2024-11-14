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Posted 14 ноября, 15:10

Published 14 ноября, 15:10

Modified 14 ноября, 15:12

Updated 14 ноября, 15:12

Учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель»

Учитель обществознания и истории в Нижнем Тагиле победил в конкурсе «Молодой учитель»

14 ноября 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney.
Учитель истории и обществознания гимназии №86 Илья Кобзан в Нижнем Тагиле победил на городском этапе областного конкурса «Молодой учитель». Мероприятие проходило 14 ноября 2024 года.

В финале конкурса участвовали шесть учителей, которых отобрали члены комиссии после испытания, проводившегося заочно, рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время очного этапа конкурсанты рассказали о себе, провели «Свою игру», а также высказали мнения о том, каким должно быть взаимодействие учителей и родителей детей и о поиске решения конфликтов.

На втором месте оказался учитель истории Александр Лебедев из школы №58, а на третьем — учитель вышеупомянутых предметов Николай Чакин, работающий в школе №44. Их наградили дипломами и денежными призами.

Надеюсь, что данный конкурс станет для всех участников одной из ступеней в дальнейшей учительской карьере, — отметила глава Общероссийского профсоюза образования Людмила Кузнецова.

Напомним, школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе о родословных.

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