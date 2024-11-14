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Posted 14 ноября, 09:50

Published 14 ноября, 09:50

Modified 14 ноября, 09:52

Updated 14 ноября, 09:52

В Екатеринбурге сына полковника Росгвардии, устроившего ДТП, выпустили на свободу

В Екатеринбурге сына полковника Росгвардии, устроившего ДТП, выпустили на свободу

14 ноября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге суд выпустил на свободу сына полковника Росгвардии Владимира Васильева. Мужчина отбывает наказание за смертельное ДТП, совершенное в 2019 году на улице Малышева. Тогда погибли два человека.

Васильев обратился в Ленинский суд Нижнего Тагила с просьбой об УДО.

Перед тем, как процесс начался, мужчина назвал аварию ошибкой молодости, а также сообщил, что уже более двух миллионов рублей выплатил родственникам скончавшихся, пишет Е1.

В качестве доказательства оплаты Васильев предоставил чеки о переводах. По словам супруги погибшего пассажира в аварии, примерно осужденный выплачивает по 10 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Васильева рассказал, что его подзащитный неконфликтен, ведет себя хорошо, выплачивает компенсацию и принес извинения.

Однако вдова погибшего пассажира такси заявила, что решение суда будет оспаривать. Она считает, что Васильев должен и дальше находиться в колонии.

Против УДО выступило и гособвинение. В итоге суд отказал Васильеву. Поэтому он продолжит отбывать наказание в исправцентре Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что Владимиру Васильеву грозит новый суд.

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