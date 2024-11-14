В Екатеринбурге сына полковника Росгвардии, устроившего ДТП, выпустили на свободу

Posted 14 ноября, 09:50
Published 14 ноября, 09:50
Modified 14 ноября, 09:52
Updated 14 ноября, 09:52
Васильев обратился в Ленинский суд Нижнего Тагила с просьбой об УДО.
Перед тем, как процесс начался, мужчина назвал аварию ошибкой молодости, а также сообщил, что уже более двух миллионов рублей выплатил родственникам скончавшихся, пишет Е1.
В качестве доказательства оплаты Васильев предоставил чеки о переводах. По словам супруги погибшего пассажира в аварии, примерно осужденный выплачивает по 10 тысяч рублей в месяц.
Адвокат Васильева рассказал, что его подзащитный неконфликтен, ведет себя хорошо, выплачивает компенсацию и принес извинения.
Однако вдова погибшего пассажира такси заявила, что решение суда будет оспаривать. Она считает, что Васильев должен и дальше находиться в колонии.
Против УДО выступило и гособвинение. В итоге суд отказал Васильеву. Поэтому он продолжит отбывать наказание в исправцентре Нижнего Тагила.
Ранее сообщалось, что Владимиру Васильеву грозит новый суд.