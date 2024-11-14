В екатеринбургской школе, где мальчик влетел с ноги в девочку, запретили видеосъемку

Posted 14 ноября, 07:19
Published 14 ноября, 07:19
Modified 14 ноября, 07:21
Updated 14 ноября, 07:21
В школе, где уроженец Азербайджана жестоко избил русскую девочку, всем ученикам строго запретили снимать видео в образовательном учреждении. Эта мера принята с целью ограничения выхода подобных инцидентов за пределы школы.
Директор школы N⁰2 в городе Нижние Серги, где случился инцидент, не отстранила хулигана от учебы. По ее мнению, для этого нет оснований.
В итоге, вместо работы над безопасностью в школе, руководство предпочло заняться запугиванием учеников, сообщает «4 Канал».