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Posted 14 ноября, 07:19

Published 14 ноября, 07:19

Modified 14 ноября, 07:21

Updated 14 ноября, 07:21

В екатеринбургской школе, где мальчик влетел с ноги в девочку, запретили видеосъемку

В екатеринбургской школе, где мальчик влетел с ноги в девочку, запретили видеосъемку

14 ноября 2024, 07:19
Фото: 1MI.
В екатеринбургской школе, где подросток пнул ногой в грудь девочку, запретили видеосъемку.

В школе, где уроженец Азербайджана жестоко избил русскую девочку, всем ученикам строго запретили снимать видео в образовательном учреждении. Эта мера принята с целью ограничения выхода подобных инцидентов за пределы школы.

Директор школы N⁰2 в городе Нижние Серги, где случился инцидент, не отстранила хулигана от учебы. По ее мнению, для этого нет оснований.

В итоге, вместо работы над безопасностью в школе, руководство предпочло заняться запугиванием учеников, сообщает «4 Канал».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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