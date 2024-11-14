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Posted 14 ноября, 06:49

Published 14 ноября, 06:49

Modified 14 ноября, 06:51

Updated 14 ноября, 06:51

В главной библиотеке в Екатеринбурге не будут прятать деструктивные книги

В главной библиотеке в Екатеринбурге не будут прятать деструктивные книги

14 ноября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
В библиотеке имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге не будут убирать с полок книги, в которых описывается идеология, признанная в РФ деструктивной.

По словам замдиректора библиотеки по социокультурной деятельности Елены Гармс, такие книги не нужно убирать, так как запреты вокруг предмета только вызовут больший интерес у людей, рассказала она в эфире ТВ-канала «ОТВ».

Также Гармс отметила, что вместо того, чтобы запрещать литературу, нужно обратить внимание граждан на важные ценности другими способами: разными мероприятиями и фестивалями, которые проводит библиотека.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в библиотеках Екатеринбурга книги авторов, признанных иноагентами, убрали с полок и стали выдавать их только по запросу читателей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Запрет#Библиотека#Читатели#Литература#Книги#Екатеринбург
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