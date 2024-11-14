В главной библиотеке в Екатеринбурге не будут прятать деструктивные книги

Posted 14 ноября, 06:49
Published 14 ноября, 06:49
Modified 14 ноября, 06:51
Updated 14 ноября, 06:51
По словам замдиректора библиотеки по социокультурной деятельности Елены Гармс, такие книги не нужно убирать, так как запреты вокруг предмета только вызовут больший интерес у людей, рассказала она в эфире ТВ-канала «ОТВ».
Также Гармс отметила, что вместо того, чтобы запрещать литературу, нужно обратить внимание граждан на важные ценности другими способами: разными мероприятиями и фестивалями, которые проводит библиотека.
Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в библиотеках Екатеринбурга книги авторов, признанных иноагентами, убрали с полок и стали выдавать их только по запросу читателей.