tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:15

Published 14 ноября, 11:15

Modified 14 ноября, 11:17

Updated 14 ноября, 11:17

В Каменске-Уральском туроператор заплатит более 250 тысяч за травму девочки в Турции

В Каменске-Уральском туроператор заплатит более 250 тысяч за травму девочки в Турции

14 ноября 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском туроператору предстоит заплатить 225 тысяч рублей за то, что 7-летняя девочка травмировалась при падении у бассейна на отдыхе в Турции.

Семья отправилась на отдых летом 2023 года. Тогда она заключила договор с ООО «Регион Туризм» о покупке путевки. При этом оператор является ответственным за действия или бездействие компаний, оказывающих услуги по путевке.

Днем 26 августа девочка вместе с родителями отдыхала в отеле в Турции. Она играла около бассейна, но в какой-то момент поскользнулась на плитке. В результате у ребенка сломаны два передних зуба, разбита губа и рассечен подбородок. Из-за этого в течение двух недель девочка не могла нормально есть. Также ей пришлось наложить швы. До настоящего времени у ребенка деформированы зубы и имеется шрам на лице, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокурор посчитал, что такие обстоятельства возникли из-за некачественно оказанных услуг, так как безопасность в бассейне не была обеспечена. В связи с этим был подан иск в суд.

В результате суд удовлетворил требования и постановил выплатить 225 тысяч рублей, 75 из которых — это штраф.

Ранее в Екатеринбурге туроператору пришлось заплатить клиенту 100 тысяч рублей за «скоращенный» отдых.

Жители Екатеринбурга остались без поездки в ОАЭ и 145 тысяч из-за туроператора
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд заставил: туроператор заплатит пострадавшей в Сочи женщине из Нижней ТурыДети из Верхней Пышмы остались без отдыха на юге из-за разорившегося туроператораПострадавшие от мошенницы-туроператора Забавиной тагильчане обратились к Путину
#Ирина Кирилова#Общество#Каменск-Уральский#Травма#Дети#Отдых#Суд#Компенсация#Туроператоры#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика