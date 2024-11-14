В Каменске-Уральском туроператор заплатит более 250 тысяч за травму девочки в Турции

Днем 26 августа девочка вместе с родителями отдыхала в отеле в Турции. Она играла около бассейна, но в какой-то момент поскользнулась на плитке. В результате у ребенка сломаны два передних зуба, разбита губа и рассечен подбородок. Из-за этого в течение двух недель девочка не могла нормально есть. Также ей пришлось наложить швы. До настоящего времени у ребенка деформированы зубы и имеется шрам на лице, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.