В Каменске-Уральском туроператор заплатит более 250 тысяч за травму девочки в Турции

Posted 14 ноября, 11:15
Published 14 ноября, 11:15
Modified 14 ноября, 11:17
Updated 14 ноября, 11:17
Семья отправилась на отдых летом 2023 года. Тогда она заключила договор с ООО «Регион Туризм» о покупке путевки. При этом оператор является ответственным за действия или бездействие компаний, оказывающих услуги по путевке.
Днем 26 августа девочка вместе с родителями отдыхала в отеле в Турции. Она играла около бассейна, но в какой-то момент поскользнулась на плитке. В результате у ребенка сломаны два передних зуба, разбита губа и рассечен подбородок. Из-за этого в течение двух недель девочка не могла нормально есть. Также ей пришлось наложить швы. До настоящего времени у ребенка деформированы зубы и имеется шрам на лице, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокурор посчитал, что такие обстоятельства возникли из-за некачественно оказанных услуг, так как безопасность в бассейне не была обеспечена. В связи с этим был подан иск в суд.
В результате суд удовлетворил требования и постановил выплатить 225 тысяч рублей, 75 из которых — это штраф.
Ранее в Екатеринбурге туроператору пришлось заплатить клиенту 100 тысяч рублей за «скоращенный» отдых.