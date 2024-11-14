В Кемеровской области школу проверят после публичной жалобы

Прокуратура Кузбасса организовала проверку в учреждении «Окуневская СОШ» Промышленновского района в связи с жалобой родителей в Сети. Они заявили, что в учреждении уже месяц нет отопления.

В региональной прокуратуре сообщили, что вместе со специалистами контролирующих органов они проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании, пишет sibdepo.ru. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение прав несовершеннолетних. Ситуация находится на контроле прокуратуры района», — отметили в ведомстве.



