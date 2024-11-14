В Кемеровской области школу проверят после публичной жалобы

Posted 14 ноября, 07:59
Published 14 ноября, 07:59
Modified 14 ноября, 08:10
Updated 14 ноября, 08:10
В региональной прокуратуре сообщили, что вместе со специалистами контролирующих органов они проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании, пишет sibdepo.ru.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение прав несовершеннолетних. Ситуация находится на контроле прокуратуры района», — отметили в ведомстве.