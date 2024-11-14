В Кузбассе подросток предстанет перед судом за бросок гранаты в парке

В Следственном комитете сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела «Хулиганство, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия» были собраны доказательства вины парня, пишет sibdepo.ru.



В связи с этим он и признал свою вину. «Следствием собраны убедительные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК Кузбасса.



