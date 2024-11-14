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Posted 14 ноября, 07:00

Published 14 ноября, 07:00

Modified 14 ноября, 08:31

Updated 14 ноября, 08:31

В Кузбассе подросток предстанет перед судом за бросок гранаты в парке

14 ноября 2024, 07:00
В Кузбассе будут судить несовершеннолетнего жителя пгт. Яшкино. Напомним, 17-летний парень 11 августа кинул в парке имени Веры Волошиной в людей гранату. Тогда пострадало двое несовершеннолетних и одна 20-летняя девушка.

В Следственном комитете сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела «Хулиганство, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия» были собраны доказательства вины парня, пишет sibdepo.ru.

В связи с этим он и признал свою вину. «Следствием собраны убедительные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СК Кузбасса.

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