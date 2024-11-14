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Posted 14 ноября, 10:22

Published 14 ноября, 10:22

Modified 14 ноября, 10:24

Updated 14 ноября, 10:24

В Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

В Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

14 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.
Учащиеся школы №87 в Нижнем Тагиле переведены на дистанционное обучение для ограничения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным на 14 ноября 2024 года, в школах Нижнего Тагила болеют 2 053 ребенка, это 5,1% от общего количества. В восьми классах семи образовательных учреждений дети учатся с применением дистанционных технологий. Школа №87 закрыта на карантин.

В детских садах болеют 1 602 ребенка — 9,6% от общего количества. На карантине находятся 10 групп, рассказали TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Между тем, по региону за неделю было зарегистрировано более 25 тысяч пациентов, заболевших ОРВИ,

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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Дети#Грипп#Здоровье#Школа#Заболеваемость#ОРВИ#Екатеринбург#Дистант#Детский сад
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