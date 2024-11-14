В Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Posted 14 ноября, 10:22
Published 14 ноября, 10:22
Modified 14 ноября, 10:24
Updated 14 ноября, 10:24
По данным на 14 ноября 2024 года, в школах Нижнего Тагила болеют 2 053 ребенка, это 5,1% от общего количества. В восьми классах семи образовательных учреждений дети учатся с применением дистанционных технологий. Школа №87 закрыта на карантин.
В детских садах болеют 1 602 ребенка — 9,6% от общего количества. На карантине находятся 10 групп, рассказали TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
Между тем, по региону за неделю было зарегистрировано более 25 тысяч пациентов, заболевших ОРВИ,