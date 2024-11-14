В Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ

По данным на 14 ноября 2024 года, в школах Нижнего Тагила болеют 2 053 ребенка, это 5,1% от общего количества. В восьми классах семи образовательных учреждений дети учатся с применением дистанционных технологий. Школа №87 закрыта на карантин.