В ООО «БАС» рассказали, в каких сферах БВС могут занять ключевые позиции

Posted 14 ноября, 09:22
Published 14 ноября, 09:22
Modified 14 ноября, 09:23
Updated 14 ноября, 09:23
Специалисты ООО «БАС» не согласны с данным утверждением.
«Новые известия» предлагают обратиться к фактам. Минвостокразвития и Центр медицины катастроф Минздрава России в прошлом году провели на Сахалине совместные испытания по доставке медикаментов с помощью промышленного беспилотника. Груз был перемещен по воздуху на расстояние в 45 километров из села Чапланово в Невельск в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации это спасенные жизни и мотивированное использование достижений прогресса.
Активно БПЛА применяются и российскими нефтяниками. Причем они используют их не только для проведения мониторинга объектов, но и для доставки грузов весом до 100 килограммов. Это связано с тем, что использовать для данных целей пилотируемые вертолеты слишком дорого, а день простоя буровой вышки стоит десятки миллионов рублей.
Эксперты подсчитали, что доставлять грузы логистическими дронами в 3-4 раза дешевле, чем вертолетом Ми-8. При перевозке груза на расстояние 143 километра между поселками Тазовский и Мессояха в ЯНАО стоимость летного часа вертолета составляет 450 тысяч рублей, а летный час грузового беспилотника ВТ 440 обойдется в 124 тысячи рублей.
В октябре Сбер провел тестовые полеты БАС «предпоследней мили» для доставки грузов в Самарской и Нижегородской областях. «БАС» стала первой в России компанией, подтвердившей возможность выполнения подобных работ в черте города с использованием беспилотников.
В будущем беспилотная аэрологистика может помочь в улучшении экологической ситуации и снижении нагрузки на транспортную инфраструктуру. При должном развитии отрасли также может значительно снизиться численность обслуживающего персонала.
Уже очевидно, что БПЛА становятся незаменимым инструментом в различных сферах не только в России, но и в других странах. Это еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.