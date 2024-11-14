В ООО «БАС» рассказали, в каких сферах БВС могут занять ключевые позиции

«Новые известия» предлагают обратиться к фактам. Минвостокразвития и Центр медицины катастроф Минздрава России в прошлом году провели на Сахалине совместные испытания по доставке медикаментов с помощью промышленного беспилотника. Груз был перемещен по воздуху на расстояние в 45 километров из села Чапланово в Невельск в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации это спасенные жизни и мотивированное использование достижений прогресса.