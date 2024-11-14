В России назвали лидеров цифровой безопасности среди экосистем и операторов связи

Posted 14 ноября, 07:05
Published 14 ноября, 07:05
Modified 14 ноября, 07:10
Updated 14 ноября, 07:10
Всего же аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая МТС, Сбер, VK и Т-банк. В исследовании отмечается, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных.
Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Всем пользователям приложения доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если данные человека находятся в полной безопасности, индикатор горит зеленым цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.
Кроме того, в МТС и Сбер доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций. Примечательно, что аналитики выделяют и креативные подходы. Например, «Антифрод-рулетку» от Т-банка — сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на специально подготовленных пользователей.
Телефонное и интернет-мошенничество — серьезнейшая проблема нашего времени. Но не единственная. Навязчивая реклама, согласие на которую не давал абонент, и спам-звонки может быть и не наносят материального ущерба, но точно не доставляют радости людям. Согласно упомянутому исследованию чаще всего (в 39% случаев) телефонные номера абонентов попадают в спам-рассылку после совершения дистанционных покупок. На втором месте по «сливу» личных данных аптеки и медицинские услуги (10%). Только с января по сентябрь 2024 года МТС заблокировала более 2,3 млрд нежелательных звонков нашим абонентам. В среднем более 8 млн в сутки. Что на 30% больше, чем годом ранее, — рассказал об одной из составляющих лидерства в цифровой безопасности директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Именно поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые своевременно добавляют новые возможности, обеспечивающие надежную защиту личных данных.