В Свердловской области на станции РЖД машина упала на машиниста

Несчастный случай произошел 11 ноября 2024 года. Машинист автогрейдера серьезно пострадал из-за падения на него заднего моста машины во время ремонта. По предварительной информации, мост сорвался с домкрата. Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.