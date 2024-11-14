В Свердловской области на станции РЖД машина упала на машиниста

Posted 14 ноября, 14:27
Published 14 ноября, 14:27
Modified 14 ноября, 14:29
Updated 14 ноября, 14:29
Несчастный случай произошел 11 ноября 2024 года. Машинист автогрейдера серьезно пострадал из-за падения на него заднего моста машины во время ремонта. По предварительной информации, мост сорвался с домкрата. Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.
Это уже второй несчастный случай на объектах РЖД на Среднем Урале за последние 14 дней. В конце октября серьезные травмы получил слесарь по теплоснабжению Егоршинского территориального участка.
Комиссия расследует обстоятельства произошедшего и устанавливает причины несчастного случая, а также выявляет виновных лиц, сообщает региональная Госудтрудинспекция.
Напомним, в Екатеринбурге 19-летний юноша получил травмы на заводе «Уралхиммаш».