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Posted 14 ноября, 14:27

Published 14 ноября, 14:27

Modified 14 ноября, 14:29

Updated 14 ноября, 14:29

В Свердловской области на станции РЖД машина упала на машиниста

В Свердловской области на станции РЖД машина упала на машиниста

14 ноября 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области на станции № 171 РЖД машинист получил травму.

Несчастный случай произошел 11 ноября 2024 года. Машинист автогрейдера серьезно пострадал из-за падения на него заднего моста машины во время ремонта. По предварительной информации, мост сорвался с домкрата. Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов.

Это уже второй несчастный случай на объектах РЖД на Среднем Урале за последние 14 дней. В конце октября серьезные травмы получил слесарь по теплоснабжению Егоршинского территориального участка.

Комиссия расследует обстоятельства произошедшего и устанавливает причины несчастного случая, а также выявляет виновных лиц, сообщает региональная Госудтрудинспекция.

Напомним, в Екатеринбурге 19-летний юноша получил травмы на заводе «Уралхиммаш».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Производственная травма#Екатеринбург#Инцидент
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