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Posted 14 ноября, 14:50

Published 14 ноября, 14:50

Modified 14 ноября, 14:52

Updated 14 ноября, 14:52

В Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя

В Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя

14 ноября 2024, 14:50
Фото: 1MI.
В Полевском на замерзшем озере нашли молодого лебедя. Птицу бросили сородичи из-за проблем с крыльями.

Два свердловчанина узнали про лебеля, попавшего в беду, от местных жителей. Мужчины, вооружившись сачком, поплыли на лодке спасать пернатого. Близко к птице подплыть не удалось, поэтому часть пути им пришлось ползти по тонкому льду. Лебедь испугался и хотел убежать замерзшей поверхности водоема. Его с трудом поймали и привезли на берег.

Выяснилось, что у пернатого так называемые «ангельские крылья». Птица не способна летать. Поэтому сородичам пришлось ее оставить, улетая на юг.

Этой птице повезло. Она будет жить в Центре спасения животных, сообщает Ural Mash.

Напомним, в Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Спасение#Природа#Птица#Екатеринбург
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