В Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя

Posted 14 ноября, 14:50
Published 14 ноября, 14:50
Modified 14 ноября, 14:52
Updated 14 ноября, 14:52
Два свердловчанина узнали про лебеля, попавшего в беду, от местных жителей. Мужчины, вооружившись сачком, поплыли на лодке спасать пернатого. Близко к птице подплыть не удалось, поэтому часть пути им пришлось ползти по тонкому льду. Лебедь испугался и хотел убежать замерзшей поверхности водоема. Его с трудом поймали и привезли на берег.
Выяснилось, что у пернатого так называемые «ангельские крылья». Птица не способна летать. Поэтому сородичам пришлось ее оставить, улетая на юг.
Этой птице повезло. Она будет жить в Центре спасения животных, сообщает Ural Mash.
Напомним, в Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица.