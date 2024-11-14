В Свердловской области на замерзшем озере нашли молодого лебедя

Два свердловчанина узнали про лебеля, попавшего в беду, от местных жителей. Мужчины, вооружившись сачком, поплыли на лодке спасать пернатого. Близко к птице подплыть не удалось, поэтому часть пути им пришлось ползти по тонкому льду. Лебедь испугался и хотел убежать замерзшей поверхности водоема. Его с трудом поймали и привезли на берег.