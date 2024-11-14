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Posted 14 ноября, 11:38

Published 14 ноября, 11:38

Modified 14 ноября, 11:40

Updated 14 ноября, 11:40

В Свердловской области потеплеет до +4 градусов

В Свердловской области потеплеет до +4 градусов

14 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.
В ближайшие две недели в Свердловской области прогнозируется теплая погода. Жителям региона обещают потепление до +4 градусов.

Так, с 15 по 20 ноября 2024 года, по заверению синоптиков, температура воздуха в регионе будет теплее обычной нормы на 4-7 градусов.

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются небольшие снегопады и ветер до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит до +4 градусов. Ночью может холодать до -6 градусов.

Напомним, что в октябре 2024 года Нижний Тагил стал лидером по количеству выпавших осадков. Также на улицах города продолжается борьба с гололедом.

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#Евгения Сафина#Потепление#Снег#Погода#Синоптики#Зима#Природа#Осень#Екатеринбург
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