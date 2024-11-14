В Свердловской области потеплеет до +4 градусов

Posted 14 ноября, 11:38
Published 14 ноября, 11:38
Modified 14 ноября, 11:40
Updated 14 ноября, 11:40
Так, с 15 по 20 ноября 2024 года, по заверению синоптиков, температура воздуха в регионе будет теплее обычной нормы на 4-7 градусов.
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются небольшие снегопады и ветер до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит до +4 градусов. Ночью может холодать до -6 градусов.
Напомним, что в октябре 2024 года Нижний Тагил стал лидером по количеству выпавших осадков. Также на улицах города продолжается борьба с гололедом.