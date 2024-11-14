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Posted 14 ноября, 16:02

Published 14 ноября, 16:02

Modified 14 ноября, 16:04

Updated 14 ноября, 16:04

Водители в Нижнем Тагиле пожаловались на сосульки под мостом на Лебяжке

Водители в Нижнем Тагиле пожаловались на сосульки под мостом на Лебяжке

14 ноября 2024, 16:02
Фото: 1MI.
Водители в Нижнем Тагиле рассказали об опасных сосульках, которые образовались на мосту в районе Лебяжки.

Речь идет о железнодорожном путепроводе на Лебяжке в сторону Кирпичного поселка. Водители автомобилей с опаской проезжают под мостом, так как есть вероятность, что они могут обрушиться на машины или на пешеходов, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По словам очевидицы, сосульки в этом месте появляются уже не первый год, однако коммунальщики не предпринимают мер по их устранению.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое рухнуло дерево на тротуар, где ходят прохожие. Людям приходится его обходить.

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