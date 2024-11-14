Водители в Нижнем Тагиле пожаловались на сосульки под мостом на Лебяжке

Posted 14 ноября, 16:02
Published 14 ноября, 16:02
Modified 14 ноября, 16:04
Updated 14 ноября, 16:04
Речь идет о железнодорожном путепроводе на Лебяжке в сторону Кирпичного поселка. Водители автомобилей с опаской проезжают под мостом, так как есть вероятность, что они могут обрушиться на машины или на пешеходов, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидицы, сосульки в этом месте появляются уже не первый год, однако коммунальщики не предпринимают мер по их устранению.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое рухнуло дерево на тротуар, где ходят прохожие. Людям приходится его обходить.