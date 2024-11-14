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Posted 14 ноября, 04:00

Published 14 ноября, 04:00

Modified 15 ноября, 09:57

Updated 15 ноября, 09:57

Врач Мясников сообщил, что мозоли могут привести к ампутации стопы

14 ноября 2024, 04:00
Доктор Александр Мясников предупредил, что мозоли и натоптыши в сочетании с потерей чувствительности стопы могут стать причиной ампутации ноги. Врач рассказал, кому нужно быть особенно внимательным к своим ногам.

Мозоли и натоптыши чаще всего проходят самостоятельно. Однако в случае, когда стопа потеряла чувствительность, они могут стать причиной ампутации ноги, предупредил терапевт и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам Мясникова, потеря чувствительности стопы часто свидетельствует о диабете. Поэтому мозоли, которые появляются при диабете, могут стать причиной такого осложнения как диабетическая нога, пишет ИА RuNews24.ru.

Вместе с потерей чувствительности при диабетической стопе наблюдаются язвы, поражения костей и суставов.

«Идет и поражение нервной системы, и нейропатия: пациент не чувствует проведения нервного сигнала — таким образом, он уже в зоне риска», —гостья программы заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева.

При развитии патологии человек не чувствует боли при натирании стопы, поэтому рана не заживает. В последующем она может быть инфицирована, сосуды в стопе сужаются и нарушается кровообращение.

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