Врач Мясников сообщил, что мозоли могут привести к ампутации стопы

Доктор Александр Мясников предупредил, что мозоли и натоптыши в сочетании с потерей чувствительности стопы могут стать причиной ампутации ноги. Врач рассказал, кому нужно быть особенно внимательным к своим ногам.

Мозоли и натоптыши чаще всего проходят самостоятельно. Однако в случае, когда стопа потеряла чувствительность, они могут стать причиной ампутации ноги, предупредил терапевт и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам Мясникова, потеря чувствительности стопы часто свидетельствует о диабете. Поэтому мозоли, которые появляются при диабете, могут стать причиной такого осложнения как диабетическая нога, пишет ИА RuNews24.ru. Вместе с потерей чувствительности при диабетической стопе наблюдаются язвы, поражения костей и суставов. «Идет и поражение нервной системы, и нейропатия: пациент не чувствует проведения нервного сигнала — таким образом, он уже в зоне риска», —гостья программы заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева . При развитии патологии человек не чувствует боли при натирании стопы, поэтому рана не заживает. В последующем она может быть инфицирована, сосуды в стопе сужаются и нарушается кровообращение.