Житель Асбеста получил 7,5 лет за смертельное ДТП

Posted 14 ноября, 07:57
Published 14 ноября, 07:57
Modified 14 ноября, 07:59
Updated 14 ноября, 07:59
Инцидент случился 21 апреля 2024 года. Мужчина ехал по улице Молодежной в поселке Белокаменном в Асбесте. Он разогнался и в результате вылетел на обочину. Там в этот момент шла 13-летняя девочка. Автомобиль сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Мужчина сбежал с места аварии, но вскоре был задержан, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. По результатам рассмотрения всех доказательств суд решил отправить свердловчанина в колонию общего режима на 7,5 лет.
Ранее в Екатеринбурге иностранцу был вынесен приговор за смертельное ДТП. Он устроил аварию, в результате которой погибла его пассажирка.