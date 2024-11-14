Житель Асбеста получил 7,5 лет за смертельное ДТП

Инцидент случился 21 апреля 2024 года. Мужчина ехал по улице Молодежной в поселке Белокаменном в Асбесте. Он разогнался и в результате вылетел на обочину. Там в этот момент шла 13-летняя девочка. Автомобиль сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.