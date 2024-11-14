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Posted 14 ноября, 07:57

Published 14 ноября, 07:57

Modified 14 ноября, 07:59

Updated 14 ноября, 07:59

Житель Асбеста получил 7,5 лет за смерть 13-летней девочки в ДТП

Житель Асбеста получил 7,5 лет за смертельное ДТП

14 ноября 2024, 07:57
Фото: пресс-служба СК по Свердловской области.

Житель Асбеста получил 7,5 лет за смерть 13-летней девочки в ДТП

Суд вынес приговор жителю Асбеста за смертельное ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка.Свердловчанин сбежал с места аварии, но был найден и задержан.

Инцидент случился 21 апреля 2024 года. Мужчина ехал по улице Молодежной в поселке Белокаменном в Асбесте. Он разогнался и в результате вылетел на обочину. Там в этот момент шла 13-летняя девочка. Автомобиль сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчина сбежал с места аварии, но вскоре был задержан, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. По результатам рассмотрения всех доказательств суд решил отправить свердловчанина в колонию общего режима на 7,5 лет.

Ранее в Екатеринбурге иностранцу был вынесен приговор за смертельное ДТП. Он устроил аварию, в результате которой погибла его пассажирка.

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