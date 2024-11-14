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Posted 14 ноября, 12:39

Published 14 ноября, 12:39

Modified 14 ноября, 12:41

Updated 14 ноября, 12:41

Житель Нижнего Тагила оштрафован за хищение денег с чужой банковской карты

Житель Нижнего Тагила оштрафован за хищение денег с чужой банковской карты

14 ноября 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.
Тагильчанин оштрафован на 15 000 рублей за использование чужой банковской карты.

В июле этого года мужчина нашел на вокзале потерянную банковскую карту, оснащенную технологией NFC. Зная, что с помощью этой технологии можно совершать покупки без введения пин-кода, мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить деньги с карты.

В течение нескольких дней он совершил ряд покупок на общую сумму 6,5 тысяч рублей. Вскоре его задержала полиция.

Суд признал тагильчанина виновным. Мужчина выплатит штраф 15 000 рублей, сообщает пресс-служба Ленинского суда.

Напомним, жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Криминал#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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