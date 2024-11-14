Житель Нижнего Тагила оштрафован за хищение денег с чужой банковской карты

Posted 14 ноября, 12:39
Published 14 ноября, 12:39
Modified 14 ноября, 12:41
Updated 14 ноября, 12:41
В июле этого года мужчина нашел на вокзале потерянную банковскую карту, оснащенную технологией NFC. Зная, что с помощью этой технологии можно совершать покупки без введения пин-кода, мужчина решил воспользоваться ситуацией и похитить деньги с карты.
В течение нескольких дней он совершил ряд покупок на общую сумму 6,5 тысяч рублей. Вскоре его задержала полиция.
Суд признал тагильчанина виновным. Мужчина выплатит штраф 15 000 рублей, сообщает пресс-служба Ленинского суда.
Напомним, жительнице Нижнего Тагила грозит уголовное дело за кражу с банковской карты.