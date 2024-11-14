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Posted 14 ноября, 04:53

Published 14 ноября, 04:53

Modified 14 ноября, 04:55

Updated 14 ноября, 04:55

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

14 ноября 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле жители ГГМ остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе. Воды нет с вечера 13 ноября 2024 года.

В «Водоканале-НТ» не смогли начать устранение аварии, так как подрядчик во время ремонта закатал колодец, рассказала TagilCity.ru одна из местных жительниц.

Люди до сих пор без воды. Привоз воды тоже до сих пор не обеспечен, — говорит тагильчанка.

В коммунальной организации горожанке сообщили, что из-за аварии на водоводе, который находится на Тагилстроевской улице, отключено холодное водоснабжение. Отключение прошло по адресам: Тагилстроевская 1Б шк. 81, Тагилстроевская 5, 3, Уральский пр. 38, 42, 46, 50, 54, 44 (д/с 203), 52 (д/с 202).

Закатан колодец подрядной организацией, производившей благоустройство дороги по улице Тагилстроевская. Подвоз воды будет обеспечен, — рассказали в «Водоканале».

Напомним, в Сухоложском микрорайоне в Нижнем Тагиле случилась авария на водоводе, из-за чего жители Сухоложского, а также Валегина бора остались без воды.

Владислав Пинаев ответил на жалобы тагильчан на качество холодной воды
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