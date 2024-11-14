tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:26

Published 14 ноября, 11:26

Modified 14 ноября, 11:28

Updated 14 ноября, 11:28

Зловредный колорадский жук оставит вашу картошку в покое: самые простые методы защиты

Зловредный колорадский жук оставит вашу картошку в покое: самые простые методы защиты

14 ноября 2024, 11:26
Фото: Photo by Jurjen Vos on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Колорадский жук — страшный вредитель, который способен на корню уничтожить целые плантации картофеля. Одним из самых эффективных методов борьбы с напастью специалисты считают ручной сбор.

Защита картофеля от колорадского жука — важная задача для садоводов и фермеров, так как это насекомое способно нанести серьезный ущерб как отдельному дачному участку, так и всему сельскому хозяйству в регионе. Вот несколько эффективных способов, которые помогут вам минимизировать ущерб от этого вредителя.

Ручной сбор

Несмотря на развитие сельскохозяйственной науки, самый действенный способ справиться с нашествием колорадских жуков — последовательный ручной сбор. Особенно эффективен такой метод на небольших участках.

Осенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогу
Узнать подробнее

При сборе жуков важно осматривать обе стороны листа и стволы и убирать как взрослых особей, так и личинок. Последние очень прожорливы и способны за короткий срок уничтожить всю ботву, без которой картофель не сможет расти и развиваться.

Наполните бутылку от насекомых мыльной водой. Поставьте емкость под листья с жуками или личинками и встряхните растение. Вредители попадут в емкость и утонут, — дает совет портал Pravda.ru.

Агротехнические методы

Чередование посадок картофеля с другими культурами (например, бобовыми, злаковыми) помогает предотвратить накопление жука в почве. Также можно посадить рядом с картофелем растения, которые отпугивают колорадских жуков — это календула или настурция.

Эти растения выделяют специфические эфирные масла и имеют выраженный запах, оказывая на насекомых репеллентный эффект.

Биологические методы

Некоторые насекомые, такие как божьи коровки и златоглазки, питаются личинками колорадского жука. Особенно полезны божьи коровки, которые уничтожают и других вредителей — например, тлю.

Также могут помочь биологические инсектициды на основе бактерий (например, Bacillus thuringiensis) или грибов, которые уничтожают личинок жука без вреда для окружающей среды.

Колорадские жуки уничтожают не только листья, но и цветы картофеляКолорадские жуки уничтожают не только листья, но и цветы картофеля
Колорадские жуки уничтожают не только листья, но и цветы картофеля. Фото: tagilcity.ru

Народные средства

Опрыскивание растений водным раствором древесной золы с добавлением небольшого количества мыла помогает снизить количество жуков. Также неплохим средством дачники считают настой из луковой шелухи.

Кроме того, существуют относительно устойчивые к колорадскому жуку сорта картофеля. Для посадки стоит выбирать именно их. Однако здесь тоже не все однозначно.

Можно вести речь либо об относительной устойчивости (поражается жуком меньше), либо о внедрении трансгенных сортов, безопасность которых для человека пока находится под вопросом, — предупреждают эксперты портала «Огород».

Тем не менее, можно попробовать посадить на участке такие сорта, как «Брянский надежный», «Зарево», «Каменский», «Ласунок» или «Никулинский».

Вот как можно укрыть тую на зиму, чтобы она не вымерзла и не погибла.

Сажа в дымоходе перестанет отравлять воздух: как и чем безопасно прочистить трубу
Узнать подробнее
Читайте также:
Раствор должен быть ярким: как осенью обработать марганцовкой землю после фитофторыКартошка не прорастет и не сгниет даже дома: вот что нужно положить в мешки и ящикиХватит выбрасывать половину урожая: льем на грядки эту смесь и забыли о фитофторе
#Дарья Бобровицкая#Экология#Россия#Сельское хозяйство#Картофель#Дача#Божьи коровки#Дом и сад#КЦ#Народные средства#Борьба с вредителями#Колорадский жук#Защита растений#Ручной сбор#Агротехнические методы#Биологические методы#Инсектициды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика