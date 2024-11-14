Зловредный колорадский жук оставит вашу картошку в покое: самые простые методы защиты

Защита картофеля от колорадского жука — важная задача для садоводов и фермеров, так как это насекомое способно нанести серьезный ущерб как отдельному дачному участку, так и всему сельскому хозяйству в регионе. Вот несколько эффективных способов, которые помогут вам минимизировать ущерб от этого вредителя.