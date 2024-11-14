Зловредный колорадский жук оставит вашу картошку в покое: самые простые методы защиты

Posted 14 ноября, 11:26
Published 14 ноября, 11:26
Modified 14 ноября, 11:28
Updated 14 ноября, 11:28
Защита картофеля от колорадского жука — важная задача для садоводов и фермеров, так как это насекомое способно нанести серьезный ущерб как отдельному дачному участку, так и всему сельскому хозяйству в регионе. Вот несколько эффективных способов, которые помогут вам минимизировать ущерб от этого вредителя.
Несмотря на развитие сельскохозяйственной науки, самый действенный способ справиться с нашествием колорадских жуков — последовательный ручной сбор. Особенно эффективен такой метод на небольших участках.
При сборе жуков важно осматривать обе стороны листа и стволы и убирать как взрослых особей, так и личинок. Последние очень прожорливы и способны за короткий срок уничтожить всю ботву, без которой картофель не сможет расти и развиваться.
Наполните бутылку от насекомых мыльной водой. Поставьте емкость под листья с жуками или личинками и встряхните растение. Вредители попадут в емкость и утонут, — дает совет портал Pravda.ru.
Чередование посадок картофеля с другими культурами (например, бобовыми, злаковыми) помогает предотвратить накопление жука в почве. Также можно посадить рядом с картофелем растения, которые отпугивают колорадских жуков — это календула или настурция.
Эти растения выделяют специфические эфирные масла и имеют выраженный запах, оказывая на насекомых репеллентный эффект.
Некоторые насекомые, такие как божьи коровки и златоглазки, питаются личинками колорадского жука. Особенно полезны божьи коровки, которые уничтожают и других вредителей — например, тлю.
Также могут помочь биологические инсектициды на основе бактерий (например, Bacillus thuringiensis) или грибов, которые уничтожают личинок жука без вреда для окружающей среды.
Опрыскивание растений водным раствором древесной золы с добавлением небольшого количества мыла помогает снизить количество жуков. Также неплохим средством дачники считают настой из луковой шелухи.
Кроме того, существуют относительно устойчивые к колорадскому жуку сорта картофеля. Для посадки стоит выбирать именно их. Однако здесь тоже не все однозначно.
Можно вести речь либо об относительной устойчивости (поражается жуком меньше), либо о внедрении трансгенных сортов, безопасность которых для человека пока находится под вопросом, — предупреждают эксперты портала «Огород».
Тем не менее, можно попробовать посадить на участке такие сорта, как «Брянский надежный», «Зарево», «Каменский», «Ласунок» или «Никулинский».
Вот как можно укрыть тую на зиму, чтобы она не вымерзла и не погибла.