Адвокат Лялюцкая: «Ты наследуешь и долг, и квартиру, либо отказываешься от всего»

Юлия рассказала, что если человек умер, и у него осталась квартира с ипотекой, то банк в случае просрочки платежа начинает начислять пени. И тогда, спустя полгода, вступив в наследство, человек кроме квартиры с ипотекой получит в наследство еще и огромный долг в виде набежавших процентов за просроченные платежи.