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Posted 15 ноября, 09:30

Published 15 ноября, 09:30

Modified 15 ноября, 09:32

Updated 15 ноября, 09:32

Адвокат Лялюцкая: «Ты наследуешь и долг, и квартиру, либо отказываешься от всего»

Адвокат Лялюцкая: «Ты наследуешь и долг, и квартиру, либо отказываешься от всего»

15 ноября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Росси приняли новый закон о вступлении в наследство, согласно которому наследник получает не только имущество, но и долги умершего.

Согласно новому закону нотариусы обязаны сообщать наследникам о долгах и ипотеках умерших родственников, так как они также переходят по наследству.

«Новые Известия» выяснили, что нужно знать, прежде чем вступать в наследство в беседе с представителем адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлией Лялюцкой.

Юлия рассказала, что если человек умер, и у него осталась квартира с ипотекой, то банк в случае просрочки платежа начинает начислять пени. И тогда, спустя полгода, вступив в наследство, человек кроме квартиры с ипотекой получит в наследство еще и огромный долг в виде набежавших процентов за просроченные платежи.

В такой ситуации выхода два — либо не вступать в наследство, либо начинать вносить платежи за умершего до момента вступления в наследство.

Если наследника два и более, то по закону имущество и долги делятся в равных частях. В этом случае наследникам также можно совместно обратиться в банк с просьбой разрешить производить выплаты в равных частях.

Если все же просрочка произошла существенная и банк, расторгнув договор в одностороннем порядке, требует всю сумму кредита вернуть полностью, то в этом случае можно продать квартиру после вступления в наследство и этими средствами погасить весь долг. Это хороший вариант получить немного наследства и избежать судебных споров и ареста имущества.

Напомним, жители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Смерть#Долг#Недвижимость#Екатеринбург#Наследство
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