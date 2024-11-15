Адвокат Лялюцкая: «Ты наследуешь и долг, и квартиру, либо отказываешься от всего»

Posted 15 ноября, 09:30
Published 15 ноября, 09:30
Modified 15 ноября, 09:32
Updated 15 ноября, 09:32
Согласно новому закону нотариусы обязаны сообщать наследникам о долгах и ипотеках умерших родственников, так как они также переходят по наследству.
«Новые Известия» выяснили, что нужно знать, прежде чем вступать в наследство в беседе с представителем адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлией Лялюцкой.
Юлия рассказала, что если человек умер, и у него осталась квартира с ипотекой, то банк в случае просрочки платежа начинает начислять пени. И тогда, спустя полгода, вступив в наследство, человек кроме квартиры с ипотекой получит в наследство еще и огромный долг в виде набежавших процентов за просроченные платежи.
В такой ситуации выхода два — либо не вступать в наследство, либо начинать вносить платежи за умершего до момента вступления в наследство.
Если наследника два и более, то по закону имущество и долги делятся в равных частях. В этом случае наследникам также можно совместно обратиться в банк с просьбой разрешить производить выплаты в равных частях.
Если все же просрочка произошла существенная и банк, расторгнув договор в одностороннем порядке, требует всю сумму кредита вернуть полностью, то в этом случае можно продать квартиру после вступления в наследство и этими средствами погасить весь долг. Это хороший вариант получить немного наследства и избежать судебных споров и ареста имущества.
Напомним, жители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки.