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Posted 15 ноября, 16:02

Published 15 ноября, 16:02

Modified 15 ноября, 16:04

Updated 15 ноября, 16:04

Астролог Мария Кучма рассказала о полнолунии 15 ноября: чего можно ожидать от звезд?

Астролог Мария Кучма рассказала о полнолунии 15 ноября: чего можно ожидать от звезд?

15 ноября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney.
В ночь с 15 на 16 ноября, а если быть точнее, то в 00:30 по московскому времени, наступит последнее суперлуние в Тельце — это событие принесет с собой энергию перемен и неожиданностей. Как сверхмощная Луна изменит жизнь всех знаков зодиака и чего можно ожидать, рассказала астролог Мария Кучма.

По словам вышеуказанного специалиста, в полнолуние проигрывается результат в какой-либо сфере за последние полгода вашей жизни. И у вас есть уникальная возможность посмотреть, что будет происходить за неделю до и после полнолуния, а также проанализировать и подумать в верном ли направлении вы движетесь.

Овен

Для Овнов полнолуние принесет ясность в финансовой сфере, включая деньги, материальные ценности, работ. Возможны спонтанные покупки. Этот период благоприятствует осознанному управлению финансами.

Фото: Изображение Midjourney

Телец

Тельцы увидят результат в улучшении своего самочувствия, внешнего облика, а также в том, как их воспринимают окружающие. Вы сможете проявить себя, возможно, раскрыться в общественной активности или публичной деятельности.

Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Психологическая трансформация и перемены в состоянии здоровья — вот что следует ожидать Близнецам от полнолуния. Представителям этого знака зодиака важно находить способы управления стрессом и поддерживать эмоциональное равновесие. Не стоит слишком остро реагировать на происходящее. Лучше уделите время себе и отдохните.

Фото: Изображение Midjourney

Рак

Раки могут сфокусировать внимание на том, кто и что их окружает, сконцентрироваться на общении с людьми. Особенно, если вы давно засиживаетесь дома. Принесет результат работа в интернете и социальных сетях. Вероятно появление перспектив для начала сотрудничества.

Фото: Изображение Midjourney

Лев

Если у представителей знака Льва возникали проблемы, связанные с профессиональной деятельностью, предпринимательством или руководством, то в период полнолуния они могли получить ответы на свои вопросы. Но будьте внимательны, возможны финансовые потери, однако, вашей энергии хватит, чтобы решить все.

Фото: Изображение Midjourney

Дева

Деву ожидает результат в сфере образования, обучения. Разрешится вопрос о путешествии за рубеж и даже миграции. Поездка позволит свежим взглядом посмотреть на свою жизнь. Если же поездки не предстоит, то возможны новости «из далека». Только не торопите события!

Фото: Изображение Midjourney

Весы

Весы смогут увидеть итог своих вложений, инвестиций, кредитов, субсидий. Будьте осторожны в обращении с финансами, чтобы не потерять свои накопления. Звезды рекомендуют проанализировать свои доходы и расходы, чтобы принять обоснованное финансовое решение.

Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Все, что касается межличностных отношений, имеет особое значение для Скорпионов. Следует ожидать логического разрешения в отношениях и браке. А если ваш статус «в активном поиске», то, вероятно, появится подходящий кандидат в партнеры. Друзья также дадут о себе знать: они будут рады общению, возможно, предложат интересное времяпрепровождение.

Фото: Изображение Midjourney

Стрелец

Что ждать Стрельцам от полнолуния? Если вас тревожат рабочие вопросы, то лучше отвлечься от них. Все разрешится в нужное время. Также вы получите итог в сфере здоровья. Небесные светила советуют обратить внимание на свои вредные привычки — самоконтроль пойдёт вам на пользу.

Фото: Изображение Midjourney

Козерог

Козероги, для вас актуальна тема детей. Если они у вас есть, то проведите с ними время, исполните их давнее желание, порадуйте подарком, сходите куда-нибудь. Если же детей нет, то полнолуние все равно рекомендует развлечься, можно устроить праздник, собраться в компании друзей. Нет настроя на общение? Займитесь своим хобби — звезды благоприятствуют этому.

Фото: Изображение Midjourney

Водолей

Водолею стоит обратиться к самым близким — семье. В домашней обстановке, окруженный заботой и теплом родных, Водолей сможет восстановить силы, отдохнуть и обрести гармонию. Может быть, появится желание заняться своим жилищем, начать ремонт, но домашние хлопоты могут вызывать раздражение, лучше отложите это на потом.

Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Какой сюрприз подготовило полнолуние для Рыб? Будет много возможностей для обретения новых знакомств, вас ожидает целый поток общения — и это весьма кстати. Предстоит какая-то поездка: кто-то пригласит вас в гости, может, там вы и обретете новых друзей? Также вы получите результат в делах, связанных с автомобилем.

Фото: Изображение Midjourney
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