Астролог Мария Кучма рассказала о полнолунии 15 ноября: чего можно ожидать от звезд?

Козероги, для вас актуальна тема детей. Если они у вас есть, то проведите с ними время, исполните их давнее желание, порадуйте подарком, сходите куда-нибудь. Если же детей нет, то полнолуние все равно рекомендует развлечься, можно устроить праздник, собраться в компании друзей. Нет настроя на общение? Займитесь своим хобби — звезды благоприятствуют этому.