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Posted 15 ноября, 03:44

Published 15 ноября, 03:44

Modified 15 ноября, 03:46

Updated 15 ноября, 03:46

Автомобиль влетел в иномарку и врезался в столб в Екатеринбурге

Автомобиль влетел в иномарку и врезался в столб в Екатеринбурге

15 ноября 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге столкнулись автомобили Bentley и Hyundai на улице Бебеля. Два человека получили повреждения. ДТП случилось 14 ноября 2024 года.

22-летний водитель Bentley в какой-то момент выехал на встречную полосу, где он врезался в другую машину, которая совершала поворот влево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

После этого Bentley протаранил фонарный столб, который рухнул на дорогу. В случившемся ЧП пострадали водители обеих иномарок.

Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовик оказался в кювете из-за того, что водитель не справился с управлением.

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