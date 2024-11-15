Автомобиль влетел в иномарку и врезался в столб в Екатеринбурге

Posted 15 ноября, 03:44
Published 15 ноября, 03:44
Modified 15 ноября, 03:46
Updated 15 ноября, 03:46
22-летний водитель Bentley в какой-то момент выехал на встречную полосу, где он врезался в другую машину, которая совершала поворот влево, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
После этого Bentley протаранил фонарный столб, который рухнул на дорогу. В случившемся ЧП пострадали водители обеих иномарок.
Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовик оказался в кювете из-за того, что водитель не справился с управлением.