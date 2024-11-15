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Posted 15 ноября, 08:08

Published 15 ноября, 08:08

Modified 15 ноября, 08:10

Updated 15 ноября, 08:10

Больного ВИЧ свердловчанина отпустили со СВО домой

Больного ВИЧ свердловчанина отпустили со СВО домой

15 ноября 2024, 08:08
Фото: 1MI.
Больного ВИЧ свердловчанина спустя два месяца после отправки на фронт отпустили со СВО домой.

Напомним, жителя Среднего Урала два месяца назад признали дезертиром и спешно отправили на СВО. Причем было известно, что в 2022 году в самом начале спецоперации его не мобилизовали по причине этой болезни.

Максим Иванов, депутат Госдумы от Свердловской области, решил помочь свердловчанину вернуться из зоны боевых действий домой. После его запроса в военную прокуратуру, ведомство быстро решило данную проблему. Депутат также отметил и вклад журналистов, которые подсветили эту проблему.

Супруга мобилизованного рассказала депутату, что мужа уже отпустили и он едет домой, сообщил Иванов в своих социальных сетях.

Мужчину с ВИЧ из Свердловской области признали дезертиром и отправили на СВО
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Мобилизация#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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