Больного ВИЧ свердловчанина отпустили со СВО домой

Posted 15 ноября, 08:08
Published 15 ноября, 08:08
Modified 15 ноября, 08:10
Updated 15 ноября, 08:10
Напомним, жителя Среднего Урала два месяца назад признали дезертиром и спешно отправили на СВО. Причем было известно, что в 2022 году в самом начале спецоперации его не мобилизовали по причине этой болезни.
Максим Иванов, депутат Госдумы от Свердловской области, решил помочь свердловчанину вернуться из зоны боевых действий домой. После его запроса в военную прокуратуру, ведомство быстро решило данную проблему. Депутат также отметил и вклад журналистов, которые подсветили эту проблему.
Супруга мобилизованного рассказала депутату, что мужа уже отпустили и он едет домой, сообщил Иванов в своих социальных сетях.