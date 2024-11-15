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Posted 15 ноября, 04:14

Published 15 ноября, 04:14

Modified 15 ноября, 04:16

Updated 15 ноября, 04:16

Девушка обожгла ноги на затопленной кипятком улице в Екатеринбурге

Девушка обожгла ноги на затопленной кипятком улице в Екатеринбурге

15 ноября 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местная жительница получила ожоги из-за горячей воды, которая затопила улицу Тверитина. Происшествие случилось 14 ноября 2024 года.

Накануне ЧП произошла коммунальная авария, из-за которой улица оказалась затоплена кипятком. Девушка, работающая недалеко от места прорыва, решила переставить свой автомобиль. После этого она стала искать, где можно перейти дорогу, пишет Е1.

Екатеринбурженка была одета в резиновые сапоги и рабочую одежду. В какой-то момент ей в обувь проникла горячая вода. Сотрудники теплосетевой компании вызвали ей скорую помощь. Врачи выписали ей препараты для лечения.

Напомним, в одном из колледжей Екатеринбурга во время пар прорвало батарею, вследствие чего хлынула горячая вода. Пострадавших нет.

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