Девушка обожгла ноги на затопленной кипятком улице в Екатеринбурге

Posted 15 ноября, 04:14
Published 15 ноября, 04:14
Modified 15 ноября, 04:16
Updated 15 ноября, 04:16
Накануне ЧП произошла коммунальная авария, из-за которой улица оказалась затоплена кипятком. Девушка, работающая недалеко от места прорыва, решила переставить свой автомобиль. После этого она стала искать, где можно перейти дорогу, пишет Е1.
Екатеринбурженка была одета в резиновые сапоги и рабочую одежду. В какой-то момент ей в обувь проникла горячая вода. Сотрудники теплосетевой компании вызвали ей скорую помощь. Врачи выписали ей препараты для лечения.
Напомним, в одном из колледжей Екатеринбурга во время пар прорвало батарею, вследствие чего хлынула горячая вода. Пострадавших нет.