Экономист заявила, что при высокой ставке Россию ожидает стагфляция в 2025 году

По ее словам, это один из признаков того, что экономика может стремиться к состоянию стагфляции. Экономист заявила, что держать высокую ставку длительный период и повышать ее дальше не стоит. При этом Литвиненко спрогнозировала очередное повышение ставки до 22-23% в декабре, начало снижения экономист допустила только в феврале–апреле.