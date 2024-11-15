«Инициативы были и раньше». В Госдуме оценили шансы россиян на выплату 13-й пенсии

Схожего мнения придерживается и депутат от фракции «ЕР» Светлана Бессараб. По ее словам, пенсионная система в России основана на страховании, то есть выплаты формируются за счет взносов работодателей. И поскольку на сегодняшний день в стране нет широкой практики выплаты сотрудникам 13-й зарплаты, то и платить 13-ю пенсию фактически не с чего.