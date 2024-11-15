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Posted 15 ноября, 16:31

Published 15 ноября, 16:31

Modified 15 ноября, 16:33

Updated 15 ноября, 16:33

В Госдуме рассказали о перспективах выплаты россиянам 13-й пенсии

«Инициативы были и раньше». В Госдуме оценили шансы россиян на выплату 13-й пенсии

15 ноября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Госдуме рассказали о перспективах выплаты россиянам 13-й пенсии

Депутаты Госдумы высказали свои соображения по поводу выплаты россиянам 13-й пенсии в 2024 году. На данный момент, перспективы туманны.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии — его продвигает фракция социалистов. Однако шансы на то, что закон примут, на данный момент невелики, такое мнение высказали опрошенные Ura.ru депутаты Госдумы.

По мнению депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, чтобы принять законопроект, сначала придется внести целый ряд изменений в пенсионное законодательство, но пока таких инициатив на рассмотрении профильного комитета нет. Нилов также напомнил, что подобные законопроекты неоднократно выдвигались и каждый раз отклонялись.

Схожего мнения придерживается и депутат от фракции «ЕР» Светлана Бессараб. По ее словам, пенсионная система в России основана на страховании, то есть выплаты формируются за счет взносов работодателей. И поскольку на сегодняшний день в стране нет широкой практики выплаты сотрудникам 13-й зарплаты, то и платить 13-ю пенсию фактически не с чего.

Она отметила, что в 2024 году пенсии выросли на 7,3%, и подчеркнула, что в Госдуме недавно были приняты поправки о том, что в случае роста инфляции выше 7,3%, пенсионные выплаты могут быть повышены досрочно в срок до 1 февраля.

Ранее стало известно, у какой категории пенсионеров выплаты в ближайшее время вырастут на 1200 рублей.

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