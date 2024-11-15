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Posted 15 ноября, 09:19

Published 15 ноября, 09:19

Modified 15 ноября, 09:21

Updated 15 ноября, 09:21

Иномарка влетела в стоящий грузовик на ЕКАДе

Иномарка влетела в стоящий грузовик на ЕКАДе

15 ноября 2024, 09:19
Фото: 1MI.
Автомобиль Toyota Land Cruiser протаранил грузовую машину Ford с полуприцепом на ЕКАДе со стороны Серовского тракта. Три человека пострадали. ДТП произошло утром 15 ноября 2024 года.

Водитель Toyota, ехавший по трассе, отвлекся во время вождения и влетел в грузовик, водитель которого остановился отдохнуть, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В результате аварии пострадали автомобилист и два пассажира Toyota. Пострадавших отвезли в клинику. Сообщается, что шофер машины с полуприцепом является жителем Тамбова.

Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовая машина оказалась в кювете. Пострадавших не было.

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