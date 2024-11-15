Иномарка влетела в стоящий грузовик на ЕКАДе

Posted 15 ноября, 09:19
Published 15 ноября, 09:19
Modified 15 ноября, 09:21
Updated 15 ноября, 09:21
Водитель Toyota, ехавший по трассе, отвлекся во время вождения и влетел в грузовик, водитель которого остановился отдохнуть, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате аварии пострадали автомобилист и два пассажира Toyota. Пострадавших отвезли в клинику. Сообщается, что шофер машины с полуприцепом является жителем Тамбова.
Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовая машина оказалась в кювете. Пострадавших не было.