Как навсегда избавиться от крыс в доме или погребе: проверенные способы от экспертов

Posted 15 ноября, 15:47
Published 15 ноября, 15:47
Modified 15 ноября, 15:49
Updated 15 ноября, 15:49
Крыса — удивительное животное. Оно обладает очень высоким интеллектом, что позволяет ему безнаказанно уничтожать урожай, убивать цыплят в курятнике и воровать яйца. А еще крысы переносят множество опасных заболеваний, в том числе бешенство, лептоспироз, содоку (болезнь крысиного укуса), стрептобациллёз, лихорадку Ку. В Средние века именно из-за крыс возникали страшные эпидемии чумы.
По данным российского Роспотребнадзора, в нашей стране ежегодно около 20 тысяч человек обращаются к медикам по поводу укусов крыс. А во всем мире — около 100 тысяч.
Вот почему так важно держать этих грызунов подальше от своего дома и дачного участка.
Вот несколько методов, которые могут помочь:
Щелочь, которая содержится в древесной золе, разъедает нежные лапы зверьков. Золу рассыпают там, где они могут появиться, — советует портал «Идеи вашего дома».
Доказано, что многие грызуны, в том числе крысы и мыши фактически общаются между собой с помощью ультразвука, поэтому их уши прекрасно улавливают импульсы высокочастотных устройств. Но почему тогда зверьки боятся ультразвука?
Разгадка кроется в частоте и ее вариациях. Девайсы, использующие ультразвук против крыс, фактически передают им сигнал опасности. <…> Они уходят в более безопасное и комфортное место обитания, — пишут специалисты Московской городской санитарной службы.
Ультразвуковые отпугиватели бывают:
Российские производители выпускают множество самых разнообразных моделей ультразвуковых отпугивателей: «Торнадо», «Тайфун», «Град», «Чистон-2», «Экоснайпер», SITITEK. Эти приборы имеют разный диапазон покрытия и мощности. Изучите предложенные марки и выберите устройство, которое подходит именно вам.
Есть множество эффективных ядов, которые на ура справляются с крысами.
Ядохимикат относится к четвертому, наименьшему, классу опасности. Вам достаточно надеть перчатки и защитить органы дыхания. «Приматокс» не причинит вреда вам или домашним животным. А вот грызунов истребит за пять-пятнадцать дней, — рассказывает о свойствах препарата Московская городская служба дезинфекции и дезинсекции.
Специалисты Роспотребнадзора дают несколько советов, которые позволят вам защитить ваше жилье от возвращения опасных грызунов.
Ранее эксперты рассказали о самом необычном способе выгнать грызунов из подвала.