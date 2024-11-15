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Posted 15 ноября, 15:47

Published 15 ноября, 15:47

Modified 15 ноября, 15:49

Updated 15 ноября, 15:49

Как навсегда избавиться от крыс в доме или погребе: проверенные способы от экспертов

Как навсегда избавиться от крыс в доме или погребе: проверенные способы от экспертов

15 ноября 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
В последнее время все чаще возникают жалобы на нашествия крыс в разных регионах России, в том числе и Свердловской области. TagilCity.ru выяснил, как избавиться от этих вредных грызунов.

Чем опасны крысы

Крыса — удивительное животное. Оно обладает очень высоким интеллектом, что позволяет ему безнаказанно уничтожать урожай, убивать цыплят в курятнике и воровать яйца. А еще крысы переносят множество опасных заболеваний, в том числе бешенство, лептоспироз, содоку (болезнь крысиного укуса), стрептобациллёз, лихорадку Ку. В Средние века именно из-за крыс возникали страшные эпидемии чумы.

По данным российского Роспотребнадзора, в нашей стране ежегодно около 20 тысяч человек обращаются к медикам по поводу укусов крыс. А во всем мире — около 100 тысяч.

Вот почему так важно держать этих грызунов подальше от своего дома и дачного участка.

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Как избавиться от крыс народными средствами

Вот несколько методов, которые могут помочь:

  • Перечная мята. Крысы не выносят этот запах. Можно использовать эфирное масло: смочите несколько ватных шариков и разложите их в местах, где вы заметили следы крыс. Также можно посадить мяту вокруг дома.
  • Лавровый лист. Его запах также не приятен крысам. Разложите свежие или сушеные листья в местах их вероятного появления.
  • Красный перец или соус Табаско: Приготовьте раствор из воды и острого соуса и распылите его в местах, где обитают крысы. Это может отпугнуть их благодаря жгучему запаху. Блюдца с сухим перцем расставьте по углам.
  • Древесная зола.
Щелочь, которая содержится в древесной золе, разъедает нежные лапы зверьков. Золу рассыпают там, где они могут появиться, — советует портал «Идеи вашего дома».
  • Сахар с содой. Один стакан сахара смешайте с двумя стаканами пищевой соды и разложите смесь в маленьких контейнерах или просто посыпьте там, где обитают крысы. Сахар привлекает крыс, но в соединении с содой смертельно опасен для крыс.
Уничтожить крыс могут с помощью отравы и ультразвукаУничтожить крыс могут с помощью отравы и ультразвука
Уничтожить крыс могут с помощью отравы и ультразвука. Фото: 1MI

Избавиться от крыс поможет ультразвук

Доказано, что многие грызуны, в том числе крысы и мыши фактически общаются между собой с помощью ультразвука, поэтому их уши прекрасно улавливают импульсы высокочастотных устройств. Но почему тогда зверьки боятся ультразвука?

Разгадка кроется в частоте и ее вариациях. Девайсы, использующие ультразвук против крыс, фактически передают им сигнал опасности. <…> Они уходят в более безопасное и комфортное место обитания, — пишут специалисты Московской городской санитарной службы.

Ультразвуковые отпугиватели бывают:

  • Маломощными. Воздействуют в основном на мышей и в меньшей степени на крыс.
  • Среднемощными. Под воздействие попадают как грызуны, так и другие вредители, которые могут завестись на вашем участке — например, кроты и слепыши.
  • Универсальными. Имеют несколько режимов работы. С их помощью можно отпугнуть не только крыс и мышей, но и насекомых.

Российские производители выпускают множество самых разнообразных моделей ультразвуковых отпугивателей: «Торнадо», «Тайфун», «Град», «Чистон-2», «Экоснайпер», SITITEK. Эти приборы имеют разный диапазон покрытия и мощности. Изучите предложенные марки и выберите устройство, которое подходит именно вам.

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Можно ли победить крыс с помощью отравы

Есть множество эффективных ядов, которые на ура справляются с крысами.

  • «Шторм Ультра». Провоцирует у грызунов внутреннее кровотечение, эффективен при однократном применении.
  • Пена «Бродират» с действующим веществом бродифакум. Принцип действия такой же, как у «Штрома Ультра»: нарушение свертываемости крови и, как следствие, внутреннее кровотечение.
  • «Приматокс».
Ядохимикат относится к четвертому, наименьшему, классу опасности. Вам достаточно надеть перчатки и защитить органы дыхания. «Приматокс» не причинит вреда вам или домашним животным. А вот грызунов истребит за пять-пятнадцать дней, — рассказывает о свойствах препарата Московская городская служба дезинфекции и дезинсекции.

Как предотвратить нашествие крыс

Специалисты Роспотребнадзора дают несколько советов, которые позволят вам защитить ваше жилье от возвращения опасных грызунов.

  • Вовремя ремонтируйте оконные и дверные рамы, места пролегания коммуникаций, заделывайте любые трещины и щели.
  • В частном доме или в квартире храните пищевые продукты в герметичной таре.
  • Не оставляйте урожай в доступных для крыс местах: погреба, подвалы и гаражи тщательно изолируйте.
  • Если крысы плодятся быстрее, чем вы их уничтожаете, вызывайте профессиональных дератизаторов.

Ранее эксперты рассказали о самом необычном способе выгнать грызунов из подвала.

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