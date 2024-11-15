Как отличить настоящее сливочное масло от спреда с «пальмой»: 5 проверенных способов

Натуральное сливочное масло и маргарин по-разному поведут себя в горячей воде. Кусок масла быстро растворится, вода при этом станет мутной, а на поверхности будут плавать мелкие капельки жира. Если перед вами продукт на основе заменителей, то растворить его в воде будет намного труднее: на поверхности образуется заметная жирная пленка, а само масло будет плавать крупными хлопьями.