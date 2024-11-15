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Posted 15 ноября, 11:13

Published 15 ноября, 11:13

Modified 15 ноября, 11:15

Updated 15 ноября, 11:15

Как отличить настоящее сливочное масло от спреда с «пальмой»: 5 проверенных способов

Как отличить настоящее сливочное масло от спреда с «пальмой»: 5 проверенных способов

15 ноября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Недобросовестные производители часто подделывают сливочное масло и надеются обмануть покупателей, выдав за него маргарин или спред. Однако подделку выявить очень легко — некоторые признаки вы сможете определить еще в магазине.

Метод №1: надавите на пачку

При покупке сливочного масла в магазине осторожно сдавите ее пальцами. Брикет настоящего масла, который вы взяли с полки для охлажденных продуктов, не изменит форму. Если в составе содержатся растительные жиры, то он легко промнется.

Метод №2: проверьте срок годности

Дело в том, что у настоящего сливочного масла, в состав которого входят только натуральные пастеризованные сливки, срок годности составляет 45 суток. Если производитель указывает сроки от трех месяцев, до полугода, то он сам выдает себя с головой.

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Если написано, что продукт годен больше полугода, то вероятно использовались растительные жиры или консерванты, — пишет автор канала «Домсоветы».

Метод №3: испытание морозом

Купив масло в магазине, пометите его в морозильную камеру. Когда брикет полностью замерзнет, выньте и оставьте на столе. Натуральное сливочное масло будет очень медленно размораживаться. Продукт с содержанием пальмового масла, напротив, моментально растает и станет мягким, так что вы сможете без труда намазать его на бутерброд.

Метод №4: испытание горячей водой

Натуральное сливочное масло и маргарин по-разному поведут себя в горячей воде. Кусок масла быстро растворится, вода при этом станет мутной, а на поверхности будут плавать мелкие капельки жира. Если перед вами продукт на основе заменителей, то растворить его в воде будет намного труднее: на поверхности образуется заметная жирная пленка, а само масло будет плавать крупными хлопьями.

Настоящее масло после пребывания в холодильнике долго остается твердымНастоящее масло после пребывания в холодильнике долго остается твердым
Настоящее масло после пребывания в холодильнике долго остается твердым. Фото: Изображение Midjourney

Метод №5: испытание нагреванием

Менее очевидный метод, но эксперты утверждают, что тон также помогает определить наличие в продукте растительных жиров.

Если нет пенки и масло просто растаяло постепенно, то это признак натурального продукта. А если запенилось, разделилось на воду и жир, то это скорее всего спред, — пишет автор канала «Домсоветы».

Также следует учесть, что брусок настоящего сливочного масла не может стоить слишком дешево, так как для производства 1 кг продукта требуется не менее 2,7 кг сливок.

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