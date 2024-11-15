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Posted 15 ноября, 09:25

Published 15 ноября, 09:25

Modified 15 ноября, 09:27

Updated 15 ноября, 09:27

Кладу эти листья в мешки с картошкой и клубни больше не прорастают: так делали в СССР

Кладу эти листья в мешки с картошкой и клубни больше не прорастают: так делали в СССР

15 ноября 2024, 09:25
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Урожай картофеля собран несколько месяцев назад. Середина ноября — самое время провести ревизию клубней и посмотреть, не прорастают ли они. Если процесс уже начался, попробуйте положить в мешки или ящики одну приправу.

Картофель прорастает по трем причинам — тепло, свет и повышенная влажность. Если вам удастся соблюсти все эти параметры при хранении, то никаких проблем с урожаем не будет. Но как поступать в том случае, если полностью подходящего места для хранения картофеля у вас просто нет?

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Например, очень сложно в условиях городской квартиры обеспечить оптимальную температуру хранения — 4-7 градусов выше нуля. Однако даже в этом случае появление ростков можно замедлить. Сделать это очень просто.

Как советует повар Юлия Архипова, эксперт портала «Белновости», прорастание картофеля можно замедлить, если положить в мешки или ящики дубовые желуди, каштаны, а также лавровый лист. Если первые два материала найти в ноябре не так-то просто, то лаврушка всегда под рукой. Ее листья необходимо равномерно распределить между клубнями.

Как еще можно замедлить прорастание картошки?

Во-первых, храните картофель в самом сухом и темном месте, которое только есть в вашей квартире. Для этих целей хорошо подходят кладовки. Но даже здесь вы периодически включаете свет, поэтому обязательно закройте мешки или ящики с картофелем.

Во-вторых, храните картофель только в таре, которая может обеспечить хорошую вентиляцию. Прекрасно подходят сетчатые мешки, пластиковые ящики с крупными отверстиями или классические деревянные ящики.

Лавровый лист поможет сохранить полезные свойства картофеля и не даст ему прорастиЛавровый лист поможет сохранить полезные свойства картофеля и не даст ему прорасти
Лавровый лист поможет сохранить полезные свойства картофеля и не даст ему прорасти. Фото: 1MI

В-третьих, контролируйте уровень влажности. Поставьте картофель на деревянную или пластиковую решетку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать накопления влаги. Также можно положить в мешки с картофелем несколько клубней свеклы, которые будут регулировать уровень влажности, но сами при этом не испортятся, останутся вкусными и сочными.

Храните ваш картофель правильно, и тогда он до весны останется вкусным и сохранит полезные свойства.

Ранее опытные хозяйки рассказали о распространенных ошибках при варке картофеля.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Температура#Мешки#Хранение#Картофель#Ящики#Лавровый лист#Влажность#Дом и сад#КЦ#Прорастание#Городская квартира
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