Кладу эти листья в мешки с картошкой и клубни больше не прорастают: так делали в СССР

Posted 15 ноября, 09:25
Published 15 ноября, 09:25
Modified 15 ноября, 09:27
Updated 15 ноября, 09:27
Картофель прорастает по трем причинам — тепло, свет и повышенная влажность. Если вам удастся соблюсти все эти параметры при хранении, то никаких проблем с урожаем не будет. Но как поступать в том случае, если полностью подходящего места для хранения картофеля у вас просто нет?
Например, очень сложно в условиях городской квартиры обеспечить оптимальную температуру хранения — 4-7 градусов выше нуля. Однако даже в этом случае появление ростков можно замедлить. Сделать это очень просто.
Как советует повар Юлия Архипова, эксперт портала «Белновости», прорастание картофеля можно замедлить, если положить в мешки или ящики дубовые желуди, каштаны, а также лавровый лист. Если первые два материала найти в ноябре не так-то просто, то лаврушка всегда под рукой. Ее листья необходимо равномерно распределить между клубнями.
Как еще можно замедлить прорастание картошки?
Во-первых, храните картофель в самом сухом и темном месте, которое только есть в вашей квартире. Для этих целей хорошо подходят кладовки. Но даже здесь вы периодически включаете свет, поэтому обязательно закройте мешки или ящики с картофелем.
Во-вторых, храните картофель только в таре, которая может обеспечить хорошую вентиляцию. Прекрасно подходят сетчатые мешки, пластиковые ящики с крупными отверстиями или классические деревянные ящики.
В-третьих, контролируйте уровень влажности. Поставьте картофель на деревянную или пластиковую решетку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать накопления влаги. Также можно положить в мешки с картофелем несколько клубней свеклы, которые будут регулировать уровень влажности, но сами при этом не испортятся, останутся вкусными и сочными.
Храните ваш картофель правильно, и тогда он до весны останется вкусным и сохранит полезные свойства.
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