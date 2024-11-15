Кладу эти листья в мешки с картошкой и клубни больше не прорастают: так делали в СССР

Картофель прорастает по трем причинам — тепло, свет и повышенная влажность. Если вам удастся соблюсти все эти параметры при хранении, то никаких проблем с урожаем не будет. Но как поступать в том случае, если полностью подходящего места для хранения картофеля у вас просто нет?