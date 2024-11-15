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Posted 15 ноября, 09:47

Published 15 ноября, 09:47

Modified 15 ноября, 09:47

Updated 15 ноября, 09:47

КМСП: До 2030 года малый и средний бизнес получит 5,3 трлн рублей

КМСП: До 2030 года малый и средний бизнес получит 5,3 трлн рублей

15 ноября 2024, 09:47
Фото: 1MI.
На совете директоров Корпорации МСП обсуждали концепцию развития организации. Было отмечено, что по финансовым программам корпорации до 2030 года бизнес сможет привлечь порядка 5,3 триллиона рублей.

Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников акцентировал внимание на том, что концепция направлена на выполнение цели, обозначенной в указе президента, по опережающему росту доходов на одного работника в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), информирует ТАСС. В рамках нового федерального проекта необходимо обеспечить переход от количественных показателей к качественным в виде увеличения дохода на одного работника МСП-сектора темпами выше роста валового внутреннего продукта. Это потребует переосмысления роли корпорации и ее инструментов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что почти половина из указанной суммы будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Корпорация будет продолжать реализацию эффективных программ, включая «зонтичные» поручительства, а также внедрит льготные кредиты для участников особых экономических зон и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Кроме того, будет предусмотрено льготное инвесткредитование для МСП в таких секторах, как туризм и информационные технологии, а также в научно-технической сфере и производстве на 800 миллиардов рублей до 2030 года.

Для реализации цели, обозначенной президентом, используются как действующие, так и новые инструменты, система управления которыми строится на обратной связи от бизнеса и анализе данных с платформы МСП.РФ. Это позволит обеспечить около 50% общего вклада в достижение поставленной цели.

Исаевич подчеркнул, что решение трех ключевых задач будет способствовать достижению этой цели и станет основой стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании условий, которые будут способствовать переходу малых и средних предприятий в другие категории. Вторая задача направлена на увеличение вклада МСП в экономику предложения. Данные отрасли получат необходимый импульс благодаря требуемому экономике предложению продукции и услуг. Третья — активное участие МСП в формировании технологического суверенитета с целью достижения к 2030 году объема закупок у МТК в размере 1,2 триллиона рублей.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил о том, что важным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства в ключевых секторах является инвестиционная программа, разработанная Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Центробанком, на 100 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, будут реализованы совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где корпорация будет выступать в роли поручителя. Для поддержки городской экономики и наших брендов также запланированы совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Распределение рисков создаст дополнительные возможности для привлечения финансирования.

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