КМСП: До 2030 года малый и средний бизнес получит 5,3 трлн рублей

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что почти половина из указанной суммы будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Корпорация будет продолжать реализацию эффективных программ, включая «зонтичные» поручительства, а также внедрит льготные кредиты для участников особых экономических зон и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Кроме того, будет предусмотрено льготное инвесткредитование для МСП в таких секторах, как туризм и информационные технологии, а также в научно-технической сфере и производстве на 800 миллиардов рублей до 2030 года.