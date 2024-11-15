КМСП: До 2030 года малый и средний бизнес получит 5,3 трлн рублей

Posted 15 ноября, 09:47
Published 15 ноября, 09:47
Modified 15 ноября, 09:47
Updated 15 ноября, 09:47
Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников акцентировал внимание на том, что концепция направлена на выполнение цели, обозначенной в указе президента, по опережающему росту доходов на одного работника в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), информирует ТАСС. В рамках нового федерального проекта необходимо обеспечить переход от количественных показателей к качественным в виде увеличения дохода на одного работника МСП-сектора темпами выше роста валового внутреннего продукта. Это потребует переосмысления роли корпорации и ее инструментов.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что почти половина из указанной суммы будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Корпорация будет продолжать реализацию эффективных программ, включая «зонтичные» поручительства, а также внедрит льготные кредиты для участников особых экономических зон и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Кроме того, будет предусмотрено льготное инвесткредитование для МСП в таких секторах, как туризм и информационные технологии, а также в научно-технической сфере и производстве на 800 миллиардов рублей до 2030 года.
Для реализации цели, обозначенной президентом, используются как действующие, так и новые инструменты, система управления которыми строится на обратной связи от бизнеса и анализе данных с платформы МСП.РФ. Это позволит обеспечить около 50% общего вклада в достижение поставленной цели.
Исаевич подчеркнул, что решение трех ключевых задач будет способствовать достижению этой цели и станет основой стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании условий, которые будут способствовать переходу малых и средних предприятий в другие категории. Вторая задача направлена на увеличение вклада МСП в экономику предложения. Данные отрасли получат необходимый импульс благодаря требуемому экономике предложению продукции и услуг. Третья — активное участие МСП в формировании технологического суверенитета с целью достижения к 2030 году объема закупок у МТК в размере 1,2 триллиона рублей.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил о том, что важным инструментом поддержки малого и среднего предпринимательства в ключевых секторах является инвестиционная программа, разработанная Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Центробанком, на 100 миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, будут реализованы совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где корпорация будет выступать в роли поручителя. Для поддержки городской экономики и наших брендов также запланированы совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Распределение рисков создаст дополнительные возможности для привлечения финансирования.