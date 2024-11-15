Представитель потерпевшей стороны не явился в суд Нижнего Тагила по делу Летникова

Posted 15 ноября, 11:35
Published 15 ноября, 11:35
Modified 15 ноября, 11:37
Updated 15 ноября, 11:37
Представитель финансового управления администрации ГГО сообщил присутствующим, что платежное поручение на оплату путевки в санаторий на 134 тысячи рублей, не прошло согласования в мэрии округа.
Администрация санатория Янган-Тау не согласилась на аферу с оплатой путевки на Летникова по двойной цене, и потому появился посредник — турфирма «Золотая Русь», которая представила Летникову необходимые финансовые документы для оплаты путёвки за счёт бюджета ГГО, — сообщил общественный деятель и житель Черноисточинска, входящего в состав ГГО, Рамиль Хакимов.
Среди опрашиваемых 15 ноября свидетелей был Александр Гудач, заместитель Летникова. В своей речи он не дал информацию, потому что, по его словам, он ничего не знает по существу данного уголовного дела.
Во время отпуска Летникова, он в основном оставался исполняющим обязанности главы ГГО, — отметил Хакимов.
Помимо этого среди консультантов уголовного процесса была Марина Кудрявцева, начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила. Она в своей речи отметила, что есть небольшие отличия в бюджетном регулировании муниципального образования, однако все финансовые учреждения должны руководствоваться бюджетным кодексом РФ, постановлениями правительства РФ и региона, а также приказами и распоряжениями минфина РФ и области.
По словам Рамиля Хакимова, на заседании вопреки статье №42 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в очередной раз отсутствовал представитель потерпевшей стороны Александр Яговкин, начальник отдела по правовому обеспечению мэрии ГГО. Общественники увидели в этом нежелание защищать интересы не только администрации ГГО, но и жителей округа.
Обращаю внимание что потерпевшей стороной в данном случае является не только администрация ГГО, но и бюджет муниципального образования ГГО, то есть все жители округа. Бюджет ГГО является на 70% процентов дотационным из областного бюджета: если депутаты ГГО добивали смету расходов на содержание главы ГГО, то были недофинансированы другие муниципальные учреждения и программы нашего округа, — отметил житель ГГО.
Следующее заседание пройдет 22 ноября.