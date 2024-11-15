Представитель потерпевшей стороны не явился в суд Нижнего Тагила по делу Летникова

Помимо этого среди консультантов уголовного процесса была Марина Кудрявцева, начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила. Она в своей речи отметила, что есть небольшие отличия в бюджетном регулировании муниципального образования, однако все финансовые учреждения должны руководствоваться бюджетным кодексом РФ, постановлениями правительства РФ и региона, а также приказами и распоряжениями минфина РФ и области.