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Posted 15 ноября, 11:35

Published 15 ноября, 11:35

Modified 15 ноября, 11:37

Updated 15 ноября, 11:37

В Нижнем Тагиле продолжается суд по делу главы ГГО Дмитрия Летникова

Представитель потерпевшей стороны не явился в суд Нижнего Тагила по делу Летникова

15 ноября 2024, 11:35
Фото: Рамиль Хакимов.

В Нижнем Тагиле продолжается суд по делу главы ГГО Дмитрия Летникова

В Ленинском суде Нижнего Тагила продолжается судебный процесс по делу главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. 15 ноября прошло очередное заседание, на котором выступили представители потерпевшей стороны.

Представитель финансового управления администрации ГГО сообщил присутствующим, что платежное поручение на оплату путевки в санаторий на 134 тысячи рублей, не прошло согласования в мэрии округа.

Администрация санатория Янган-Тау не согласилась на аферу с оплатой путевки на Летникова по двойной цене, и потому появился посредник — турфирма «Золотая Русь», которая представила Летникову необходимые финансовые документы для оплаты путёвки за счёт бюджета ГГО, — сообщил общественный деятель и житель Черноисточинска, входящего в состав ГГО, Рамиль Хакимов.

Среди опрашиваемых 15 ноября свидетелей был Александр Гудач, заместитель Летникова. В своей речи он не дал информацию, потому что, по его словам, он ничего не знает по существу данного уголовного дела.

Во время отпуска Летникова, он в основном оставался исполняющим обязанности главы ГГО, — отметил Хакимов.

Помимо этого среди консультантов уголовного процесса была Марина Кудрявцева, начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила. Она в своей речи отметила, что есть небольшие отличия в бюджетном регулировании муниципального образования, однако все финансовые учреждения должны руководствоваться бюджетным кодексом РФ, постановлениями правительства РФ и региона, а также приказами и распоряжениями минфина РФ и области.

По словам Рамиля Хакимова, на заседании вопреки статье №42 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в очередной раз отсутствовал представитель потерпевшей стороны Александр Яговкин, начальник отдела по правовому обеспечению мэрии ГГО. Общественники увидели в этом нежелание защищать интересы не только администрации ГГО, но и жителей округа.

Обращаю внимание что потерпевшей стороной в данном случае является не только администрация ГГО, но и бюджет муниципального образования ГГО, то есть все жители округа. Бюджет ГГО является на 70% процентов дотационным из областного бюджета: если депутаты ГГО добивали смету расходов на содержание главы ГГО, то были недофинансированы другие муниципальные учреждения и программы нашего округа, — отметил житель ГГО.

Следующее заседание пройдет 22 ноября.

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#Юлия Мамонтова#ГГО и пригород#Эксклюзив#Суд#Уголовное дело#Администрация#Дмитрий Летников#Глава ГГО#Екатеринбург
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