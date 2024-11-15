Министр ЖКХ Свердловской области объяснил причины повышения тарифов

Posted 15 ноября, 04:57
Published 15 ноября, 04:57
Modified 15 ноября, 04:59
Updated 15 ноября, 04:59
По словам Смирнова, тормозит рост цен на коммуналку вредно прежде всего для самих людей, поскольку в таком случае разрушается коммунально-жилищный комплекс, а также это способствует поддержке людей с высокими доходами, рассказал чиновник на мероприятии «Города России».
При этом Смирнов отметил, что власти должны оказывать помощь гражданам, которые не могут делать платежи за ЖКХ.
Напомним, власти Нижнего Тагила попросили увеличить цены на коммунальные услуги до 18%.