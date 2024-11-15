Министр ЖКХ Свердловской области объяснил причины повышения тарифов

По словам Смирнова, тормозит рост цен на коммуналку вредно прежде всего для самих людей, поскольку в таком случае разрушается коммунально-жилищный комплекс, а также это способствует поддержке людей с высокими доходами, рассказал чиновник на мероприятии «Города России».