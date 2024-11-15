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Posted 15 ноября, 17:11

Published 15 ноября, 17:11

Modified 15 ноября, 17:13

Updated 15 ноября, 17:13

Молодые кадры для тагильских школ, Новый год на носу и стрельба в Красноуральске

Молодые кадры для тагильских школ, Новый год на носу и стрельба в Красноуральске

15 ноября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В тагильские школы и сады пришли 125 молодых педагогов. В Тагиле идет суд по делу главы ГГО Летникова. TagilCity.ru проверяет читателей на знание новогодних традиций. В Красноуральске мужчина расстрелял из ружья детей. Повышение тарифов объяснили в региональном МинЖКХ. Подводим итоги за 15 ноября.

В Нижнем Тагиле прошло награждение победителей конкурса «Молодой педагог». В этом году все три призовых места заняли преподаватели истории и обществознания. Как отметил мэр Владислав Пинаев, в тагильские школы в сентябре пришли работать 72 учителя, в детские сады — 53 воспитателя, то есть образовательные учреждения пополняются молодыми кадрами.

В Нижнем Тагиле в школы и детские сады пришли работать 125 молодых педагогов
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В Нижнем Тагиле продолжается суд на главой ГГО Дмитрием Летниковым, которого подозревают в растрате средств городского бюджета — деньги обвиняемый якобы тратил на отдых в санаториях. 15 ноября, в частности, всплыли подробности попытки аферы с оплатой путевки в санатории Янган-Тау. Также на суде показания дала начальник финуправления Нижнего Тагила Марина Кудрявцева.

Представитель потерпевшей стороны не явился в суд Нижнего Тагила по делу Летникова
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TagilCity.ru подготовил тест, с помощью которого читатели смогут проверить свои знания новогодних традиций. Ответив на все вопросы, вы много узнаете о том, как отмечают главный праздник года в разных странах.

Новогодний тест. Что вы знаете о праздничных традициях России и других стран мира?
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В Красноуральске мужчина расстрелял из дробовика двух подростков 13 и 14 лет. Нападение произошло, когда мальчики шли с тренировки. По словам мальчиков, стрелявшего до этого они никогда не видели. Однако, по некоторым данным, мальчики ранее дразнили мужчины и кидались в его окна снежками. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.

Ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым
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Глава регионального Министерства ЖКХ Николай Смирнов объяснил, почему в Свердловской области растут тарифы на коммунальные услуги. По его словам, это естественный процесс, а если заморозить цены, то это, в первую очередь, негативно скажется на самих жителях, так как предприятия ЖКХ не смогут качественно развиваться.

Министр ЖКХ Свердловской области объяснил причины повышения тарифов
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