Молодые кадры для тагильских школ, Новый год на носу и стрельба в Красноуральске

Posted 15 ноября, 17:11
Published 15 ноября, 17:11
Modified 15 ноября, 17:13
Updated 15 ноября, 17:13
В Нижнем Тагиле прошло награждение победителей конкурса «Молодой педагог». В этом году все три призовых места заняли преподаватели истории и обществознания. Как отметил мэр Владислав Пинаев, в тагильские школы в сентябре пришли работать 72 учителя, в детские сады — 53 воспитателя, то есть образовательные учреждения пополняются молодыми кадрами.
В Нижнем Тагиле продолжается суд на главой ГГО Дмитрием Летниковым, которого подозревают в растрате средств городского бюджета — деньги обвиняемый якобы тратил на отдых в санаториях. 15 ноября, в частности, всплыли подробности попытки аферы с оплатой путевки в санатории Янган-Тау. Также на суде показания дала начальник финуправления Нижнего Тагила Марина Кудрявцева.
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