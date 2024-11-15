Молодые кадры для тагильских школ, Новый год на носу и стрельба в Красноуральске

В Красноуральске мужчина расстрелял из дробовика двух подростков 13 и 14 лет. Нападение произошло, когда мальчики шли с тренировки. По словам мальчиков, стрелявшего до этого они никогда не видели. Однако, по некоторым данным, мальчики ранее дразнили мужчины и кидались в его окна снежками. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.