Мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске

Posted 15 ноября, 08:19
Published 15 ноября, 08:19
Modified 15 ноября, 08:21
Updated 15 ноября, 08:21
Школьники шли домой вечером с тренировки. В какой-то момент горожанин начал в них стрелять, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Оба мальчика пострадали. одного из них увезли в больницу в Нижний Тагил, другого — в Екатеринбург. Мужчине, который в них стрелял, грозит до 15 лет за попытку убийства.
Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге пожилой мужчина совершил выстрел в своего соседа, который устроил шумную вечеринку. Пострадавший был доставлен в клинику.