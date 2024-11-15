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Posted 15 ноября, 08:19

Published 15 ноября, 08:19

Modified 15 ноября, 08:21

Updated 15 ноября, 08:21

Мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске

Мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске

15 ноября 2024, 08:19
Фото: 1MI.
В Красноуральске местный житель выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет.

Школьники шли домой вечером с тренировки. В какой-то момент горожанин начал в них стрелять, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Оба мальчика пострадали. одного из них увезли в больницу в Нижний Тагил, другого — в Екатеринбург. Мужчине, который в них стрелял, грозит до 15 лет за попытку убийства.

Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге пожилой мужчина совершил выстрел в своего соседа, который устроил шумную вечеринку. Пострадавший был доставлен в клинику.

Неизвестный устроил стрельбу по дому в Екатеринбурге
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