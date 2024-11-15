На Ямале 120 экспертов собрались для обсуждения передовых практик в сфере ОМС

Баланин определил формат совещаний как хорошую возможность обсуждения возможности достичь целей, поставленных президентом РФ и правительством страны. По его словам, все изменения, которые сегодня происходят, ориентированы на пациента. Однако работа системы обязательного медицинского страхования имеет целью не только лечение уже возникшей болезни. ОМС обеспечивает возможность сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление остается в приоритете, заключил глава ФОМС на открытии заседания.