На Ямале 120 экспертов собрались для обсуждения передовых практик в сфере ОМС

Posted 15 ноября, 14:53
Published 15 ноября, 14:53
Modified 15 ноября, 14:53
Updated 15 ноября, 14:53
Как заявил Баланин, подобный бюджет фонда, который был утвержден Госдумой во втором чтении, даст возможность обеспечить финансирование всей медицинской помощи, которую предоставляют в стране по ОМС. Об этом информирует Rosbalt.
В четверг, 14 ноября, представители федерального фонда на рабочих площадках делились информацией об инновациях бюджета ОМС на 2025 год. Участники совещаний обсудили результаты подготовки к пилотированию новых информационных систем в сфере здравоохранения. В ходе пяти сессий состоялся обмен практиками по организации в регионах телемедицины и выездных форм предоставления медицинской помощи, проведению закупок в сфере ОМС и дальнейшей цифровизации системы.
Баланин определил формат совещаний как хорошую возможность обсуждения возможности достичь целей, поставленных президентом РФ и правительством страны. По его словам, все изменения, которые сегодня происходят, ориентированы на пациента. Однако работа системы обязательного медицинского страхования имеет целью не только лечение уже возникшей болезни. ОМС обеспечивает возможность сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление остается в приоритете, заключил глава ФОМС на открытии заседания.
Что касается новшеств программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год, то она, указал Баланин, создавалась с учетом необходимости выйти к показателям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Например, в России в 2025 году будут увеличены охваты лечения онкобольных, больных с вирусным гепатитом С, расширена программа оценки репродуктивного здоровья, увеличен объем проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения, а также продолжено активное внедрение технологий искусственного интеллекта в ходе диагностики и принятия врачебных решений по результатам КТ и МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.