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Posted 15 ноября, 05:51

Published 15 ноября, 05:51

Modified 15 ноября, 05:53

Updated 15 ноября, 05:53

Новогодний тест. Что вы знаете о праздничных традициях России и других стран мира?

Новогодний тест. Что вы знаете о праздничных традициях России и других стран мира?

15 ноября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Праздник Новый год, наступление которого многие ждут едва ли не с лета, — любимый семейный праздник россиян. Оказывается, у него много традиций. TagilCity.ru подготовил тест, в ходе которого вы проверите себя на знание новогодних традиций.
Насколько хорошо вы знаете новогодние традиции?
Тест
Фото: Изображение Midjourney

Возможно, в ходе теста вы узнаете для себя много нового о традициях празднования Нового года в разных странах мира. Удачи!

#Юлия Мамонтова#Тесты#Эксклюзив#Еда#Новый год#Фрукты#Тест#Развлечения#Традиции#Арбуз
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