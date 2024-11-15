Новогодний тест. Что вы знаете о праздничных традициях России и других стран мира?

Сюжет Новый год

Праздник Новый год, наступление которого многие ждут едва ли не с лета, — любимый семейный праздник россиян. Оказывается, у него много традиций. TagilCity.ru подготовил тест, в ходе которого вы проверите себя на знание новогодних традиций.

Насколько хорошо вы знаете новогодние традиции? Тест Фото: Изображение Midjourney Возможно, в ходе теста вы узнаете для себя много нового о традициях празднования Нового года в разных странах мира. Удачи! Пройти тест