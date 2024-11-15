От этих людей лучше держаться подальше: Омар Хайям предупредил нас еще 1000 лет назад

Сколько мудрости в этих словах! Ведь люди, с которыми мы проводим время, оказывают значительное влияние на наше развитие, мировоззрение и личностный рост. Общение с добросовестными и умными людьми побуждает стремиться к лучшему, учиться и развиваться. Если вы проводите время с грамотными и образованными людьми, то расширяете свой кругозор и развиваете критическое мышление, что помогает принимать обоснованные решения в различных жизненных ситуациях. Одним словом, позитивное окружение поддерживает эмоциональное благополучие и стабильность.