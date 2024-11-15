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Posted 15 ноября, 08:36

Published 15 ноября, 08:36

Modified 15 ноября, 08:36

Updated 15 ноября, 08:36

После избиения школьницы в Нижних Сергах возбуждено дело о халатности

После избиения школьницы в Нижних Сергах возбуждено дело о халатности

15 ноября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижних Сергах после инцидента с двумя школьниками, где один пнул другого в грудь, возбуждено уголовное дело о халатности. Это уже второе дело, которое расследуется по данной ситуации. Первое возбуждено по статье за хулиганство.

За ходом следствия будет следить центральный аппарат ведомства, сообщили в СК по Свердловской области. В рамках расследования будут проверены действия сотрудников школы, где случился инцидент. Также будет проверен и сам подросток. В частности, специалисты выяснят, в каких условиях он проживает и воспитывается.

Напомним, о конфликте детей стало известно после того, как видео, где мальчик с разбега пинает девочку в грудь, попало в сеть. Ученика восьмого класса теперь ждет отчисление, а в отношении школы проводятся проверки.

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#Ирина Кирилова#Дети#Избиение#Уголовное дело#Школа#Криминал#Нападение#Расследование#Нижние Серги#Екатеринбург
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