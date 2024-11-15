После избиения школьницы в Нижних Сергах возбуждено дело о халатности

Posted 15 ноября, 08:36
Published 15 ноября, 08:36
Modified 15 ноября, 08:36
Updated 15 ноября, 08:36
За ходом следствия будет следить центральный аппарат ведомства, сообщили в СК по Свердловской области. В рамках расследования будут проверены действия сотрудников школы, где случился инцидент. Также будет проверен и сам подросток. В частности, специалисты выяснят, в каких условиях он проживает и воспитывается.
Напомним, о конфликте детей стало известно после того, как видео, где мальчик с разбега пинает девочку в грудь, попало в сеть. Ученика восьмого класса теперь ждет отчисление, а в отношении школы проводятся проверки.