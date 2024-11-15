Появилась версия стрельбы в школьников в Красноуральске

По другой версии, как пишет Е1, мальчики впервые в жизни увидели незнакомца, который открыл по ним стрельбу. Они около 9 вечера возвращались с тренировки, когда неизвестный мужчина выстрелил по ним в упор. После этого они побежали домой к одному из пострадавших. Оттуда они оба были госпитализированы. В телах мальчиков насчитали 15 дробин, их еще не удалили.