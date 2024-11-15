Появилась версия стрельбы в школьников в Красноуральске

Posted 15 ноября, 12:35
Published 15 ноября, 12:35
Modified 15 ноября, 13:24
Updated 15 ноября, 13:24
По одной из версий дети кидались снежками в окна дома стрелявшего мужчины. Как пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник, местные жители утверждают, что два пострадавших мальчика давно дразнили этого мужчину. Один раз он даже стрелял по ним солью, а в этот раз дробью.
По другой версии, как пишет Е1, мальчики впервые в жизни увидели незнакомца, который открыл по ним стрельбу. Они около 9 вечера возвращались с тренировки, когда неизвестный мужчина выстрелил по ним в упор. После этого они побежали домой к одному из пострадавших. Оттуда они оба были госпитализированы. В телах мальчиков насчитали 15 дробин, их еще не удалили.