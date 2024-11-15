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Posted 15 ноября, 15:02

Published 15 ноября, 15:02

Modified 15 ноября, 15:04

Updated 15 ноября, 15:04

Ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым

Ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым

15 ноября 2024, 15:02
Фото: 1MI.
Мужчина, стрелявший в двух подростков в Красноуральске, оказался ранее судимым за угрозу убийством.

Мужчина, который стрелял в детей, оказался ранее судимым за угрозу убийством. Он также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент, одному из мальчиков, в теле которого застряло 12 пуль, провели операцию. Второму мальчику одна из пуль попала в глаз. Ему предстоит сложная операция, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от отца одного из пострадавших.

Мужчина выстрелил в двух подростков в Красноуральске
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Стрельба#18+#Екатеринбург#Инцидент
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