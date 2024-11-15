Ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым

Posted 15 ноября, 15:02
Published 15 ноября, 15:02
Modified 15 ноября, 15:04
Updated 15 ноября, 15:04
Мужчина, который стрелял в детей, оказался ранее судимым за угрозу убийством. Он также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент, одному из мальчиков, в теле которого застряло 12 пуль, провели операцию. Второму мальчику одна из пуль попала в глаз. Ему предстоит сложная операция, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от отца одного из пострадавших.