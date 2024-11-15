Ранивший детей из дробовика в Красноуральске мужчина оказался ранее судимым

На данный момент, одному из мальчиков, в теле которого застряло 12 пуль, провели операцию. Второму мальчику одна из пуль попала в глаз. Ему предстоит сложная операция, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от отца одного из пострадавших.