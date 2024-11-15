РЭО: В России за 5 лет построили 280 объектов по обращению с ТКО

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что день рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Он добавил, что переработка, или рециклинг, позволяет использовать материалы повторно, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» с 2019 по 2024 год было построено 280 объектов обращения с отходами, в том числе 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Новые объекты помогают снизить объем ТКО, направляемых на полигоны. Об этом пишет портал 56orb.ru.