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Posted 15 ноября, 11:30

Published 15 ноября, 11:30

Modified 15 ноября, 11:30

Updated 15 ноября, 11:30

РЭО: В России за 5 лет построили 280 объектов по обращению с ТКО

РЭО: В России за 5 лет построили 280 объектов по обращению с ТКО

15 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI.
В России за пять лет реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) было создано 280 объектов для обработки, утилизации и размещения отходов. Об этом Российский экологический оператор (РЭО) рассказал в рамках Всемирного дня рециклинга, который ежегодно отмечается 15 ноября.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что день рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Он добавил, что переработка, или рециклинг, позволяет использовать материалы повторно, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» с 2019 по 2024 год было построено 280 объектов обращения с отходами, в том числе 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Новые объекты помогают снизить объем ТКО, направляемых на полигоны. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Также было построено 144 комплекса для обработки отходов, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов, которые совмещают несколько этапов обращения с отходами. В РЭО подчеркнули, что новые мощности существенно увеличивают объем перерабатываемого мусора и снижают нагрузку на полигоны.

Проект, реализуемый в рамках национального проекта «Экология», координируется Российским экологическим оператором, который является системным интегратором реформы отрасли обращения с отходами. РЭО занимается внедрением механизмов для увеличения доли перерабатываемых ТКО, привлечением инвестиций в создание новых объектов и взаимодействием с региональными операторами.

К 2030 году РЭО планирует достичь уровня переработки ТКО в 50%. Это станет важным шагом к снижению ущерба окружающей среде.

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