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Posted 15 ноября, 10:09

Published 15 ноября, 10:09

Modified 15 ноября, 10:11

Updated 15 ноября, 10:11

Семью в Североуральске затравили из-за подростка, который пнул девочку

Семью в Североуральске затравили из-за подростка, который пнул девочку

15 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI.
Из-за подростка, напавшего на девочку в Нижних Сергах, стали травить семью из Североуральска, которая не имеет отношения к данному инциденту.

Известно, что нападавший и другой мальчик являются тезками. Кроме того, у них похожи фамилии, разница только в одной букве. При этом семье, которая живет в Североуральске, стали поступать угрозы и оскорбления, а подросток стал бояться выходить на улицу, пишет Е1.

Родители североуральского школьника обратились в Следком с заявлением. В ведомстве начали проверку.

Напомним, один из учеников школы в Нижних Сергах с разбегу пнул ногой девочку, которая стояла возле окна. По словам школьницы, он и раньше вел себя агрессивно.

Ученик школы в Нижних Сергах ударил ногой сверстницу
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