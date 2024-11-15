Семью в Североуральске затравили из-за подростка, который пнул девочку

Известно, что нападавший и другой мальчик являются тезками. Кроме того, у них похожи фамилии, разница только в одной букве. При этом семье, которая живет в Североуральске, стали поступать угрозы и оскорбления, а подросток стал бояться выходить на улицу, пишет Е1.