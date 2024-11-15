Семью в Североуральске затравили из-за подростка, который пнул девочку

Posted 15 ноября, 10:09
Published 15 ноября, 10:09
Modified 15 ноября, 10:11
Updated 15 ноября, 10:11
Известно, что нападавший и другой мальчик являются тезками. Кроме того, у них похожи фамилии, разница только в одной букве. При этом семье, которая живет в Североуральске, стали поступать угрозы и оскорбления, а подросток стал бояться выходить на улицу, пишет Е1.
Родители североуральского школьника обратились в Следком с заявлением. В ведомстве начали проверку.
Напомним, один из учеников школы в Нижних Сергах с разбегу пнул ногой девочку, которая стояла возле окна. По словам школьницы, он и раньше вел себя агрессивно.