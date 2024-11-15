Спортсмены в Нижнем Тагиле победили в турнире по греко-римской борьбе

Posted 15 ноября, 06:57
Published 15 ноября, 06:57
Modified 15 ноября, 06:59
Updated 15 ноября, 06:59
Турнир проходил среди подростков до 16 лет. Власов и Цыпу заняли по итогам соревнований первое место, рассказали в спортшколе №3 имени А. А. Лопатина.
На втором месте оказался Марат Ахмедов, а третье место заняли Роман Тебеньков и Иван Муравьев.
Напомним, житель Нижнего Тагила Иван Березин стал победителем в российских соревнованиях по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге на протяжении четырех дней.