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Posted 15 ноября, 06:57

Published 15 ноября, 06:57

Modified 15 ноября, 06:59

Updated 15 ноября, 06:59

Спортсмены в Нижнем Тагиле победили в турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены в Нижнем Тагиле победили в турнире по греко-римской борьбе

15 ноября 2024, 06:57
Фото: Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Спортсмены Даниил Власов и Андрей Цыпу стали победителями в турнире по греко-римской борьбе, посвященному памяти Ю. М Раева, который проходил с 8 по 10 ноября 2024 года.

Турнир проходил среди подростков до 16 лет. Власов и Цыпу заняли по итогам соревнований первое место, рассказали в спортшколе №3 имени А. А. Лопатина.

На втором месте оказался Марат Ахмедов, а третье место заняли Роман Тебеньков и Иван Муравьев.

Напомним, житель Нижнего Тагила Иван Березин стал победителем в российских соревнованиях по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге на протяжении четырех дней.

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